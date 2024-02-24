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"Мое сердце со всеми пострадавшими". Король Чарльз III обратился к украинцам

Суббота 24 февраля 2024 22:05
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"Мое сердце со всеми пострадавшими". Король Чарльз III обратился к украинцам Чарльз III (фото: facebook.com/The BritishMonarchy)
Автор: Иванна Пашкевич

Король Великобритании Чарльз ІІІ во вторую годовщину полномасштабного вторжения поддержал украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram королевской семьи.

Чарльз ІІІ обратился к украинцам

Монарх заявил, что его вдохновляют сила и стойкость украинского народа, который продолжает бороться за свою свободу и независимость.

"Решительность и сила украинского народа продолжают вдохновлять, поскольку неспровоцированное нападение на его землю, его жизнь и средства к существованию продолжается уже третий, трагический год", - отметил король.

"Несмотря на огромные потери и боль, которую наносят им, украинцы продолжают демонстрировать героизм, с которым их так тесно связывает мир. Это настоящая отвага перед неописуемой агрессией", - продолжил он.

&quot;Мое сердце со всеми пострадавшими&quot;. Король Чарльз III обратился к украинцам

Чарльз III обратился к украинцам (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Также монарх добавил, что "лично почувствовал это во время многих встреч с украинцами с начала войны - от президента Зеленского и госпожи Зеленской до новобранцев, которые проходят обучение здесь, в Соединенном Королевстве".

Чарльз III подчеркнул, что Соединенное Королевство остается союзником Украины, в том числе и в период полномасштабной войны.

&quot;Мое сердце со всеми пострадавшими&quot;. Король Чарльз III обратился к украинцам

Чарльз III и Владимир Зеленский (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"Меня по-прежнему очень радует, что Соединенное Королевство и наши союзники остаются в авангарде международных усилий по поддержке Украины в это время, когда она так страдает и нуждается [в помощи]. Я всей душой с теми, кого это коснулось, я вспоминаю их в своих мыслях и молитвах", - подытожил король.

Монарх также поделился архивным фото, на котором он с женой Камиллой зажигает свечи в Украинском Католическом соборе в Лондоне в 2022 году.

Этим снимком, он, вероятно, хотел показать, что молится за Украину.

&quot;Мое сердце со всеми пострадавшими&quot;. Король Чарльз III обратился к украинцам

Чарльз III с женой Камиллой (фото: instagram.com/theroyalfamily)

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Чарльз III Королевская семья Война в Украине
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