"Столько нежности": жена Усика поделилась трогательными фото с младшей дочерью

Для летней фотосессии мама и дочка оделись в наряды бежевого оттенка. Екатерина Усик выбрала платье с вырезом на спине и завязками.

Екатерина Усик с младшей дочерью Марией (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судя по всему, это была первая фотосессия младшей дочери Усиков.

Жена Усика с дочкой Машей (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Младшая дочь Усиков, которая заметно подросла, позирует на руках у своей мамы. На другом фото Маша держит в руках плюшевого зайчика.

Дочь Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Екатерина Усик тут же принялись комментировать яркую фотосессию:

"Невероятные кадры"

"Какие красивые"

"Эта улыбка"

"Какие вы милые"

"Сколько нежности"

"Класснючие".

Младшая дочь Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о семье Усика

Александр Усик познакомился с будущей женой Екатериной Хмелевской еще в школьные годы - после переезда из Черниговской области в Крым. Сначала она не воспринимала его как потенциального партнера, но Усик был настойчив и предложил пари: если выиграет бой, она пойдет с ним на свидание.

Впрочем, пара несколько раз сходилась и расходилась.

В 2009 году они поженились в Симферополе. После аннексии Крыма Усик с семьей переехали в Киевскую область. У них четверо детей: Елизавета, Кирилл, Михаил и Мария.

В сентябре 2024 года супруги отметили 15-ю годовщину брака.