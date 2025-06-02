"Стільки ніжності": дружина Усика поділилася зворушливими фото з донькою Марією

Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина, яка часто підтримує його під час поєдинків, поділилася новими фото з однорічною донькою Марією.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її публікацію в Instagram.
Для літньої фотосесії мама і донька одягнулися у вбрання бежевого відтінку. Катерина Усик обрала сукню з вирізом на спині та зав'язками.
Катерина Усик з молодшою донькою Марією (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Судячи з усього, це була перша фотосесія молодшої донечки Усиків.
Дружина Усика з донькою Машею (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Молодша донька Усиків, яка помітно підросла, позує на руках у своєї мами. На іншому фото Маша тримає в руках плюшевого зайчика.
Дочка Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Фоловери Катерина Усик одразу ж взялися коментувати яскраву фотосесію:
Молодша донька Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Олександр Усик познайомився з майбутньою дружиною Катериною Хмелевською ще в шкільні роки - після переїзду з Чернігівської області до Криму. Спочатку вона не сприймала його як потенційного партнера, але Усик був наполегливий і запропонував парі: якщо виграє бій, вона піде з ним на побачення.
Утім, пара кілька разів сходилася і розходилася.
У 2009 році вони одружилися в Сімферополі. Після анексії Криму Усик із сім'єю переїхали в Київську область. У них четверо дітей: Єлизавета, Кирило, Михайло та Марія.
У вересні 2024 року подружжя відзначило 15-ту річницю шлюбу.
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