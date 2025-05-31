Как выглядит самый модный плащ на весну и лето 2025: жена Усика задает тренды
Этой весной Екатерина Усик, жена легендарного боксера, продемонстрировала, как должен выглядеть идеальный образ для прохладного дня. Она выбрала стильный длинный плащ оливкового цвета с акцентом на талии, широким воротником и объемными трендовыми плечами. Такой кожаный тренч - настоящий мастхев сезона весна-лето 2025 года.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.
Какой лук выбрала жена Усика
Для прохладного весеннего дня Екатерина Усик выбрала длинный плащ оливково-зеленого цвета с поясом на талии, который создает четкий силуэт. Он имеет широкий воротник и объемные, немного увеличенные плечи.
Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Отметим, что такой плащ из натуральной или искусственной кожи - мастхев на переходной сезон и дождливую погоду.
Кожаный тренч супруга боксера дополнила широкими брюками очень похожего оттенка, создав единый и утонченный монохромный образ.
Завершить стильный повседневный лук она решила черными мюлями на высоких каблуках.
Образ Екатерины Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Почему кожаный тренч - тренд 2025
Возвращение в моду 90-х и 2000-х
Мода циклична, и сейчас активно возвращаются силуэты из 90-х и начала 2000-х. Кожаные тренчи - одна из ключевых вещей того времени, которую дизайнеры адаптировали под современность.
Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Многофункциональность
Это идеальный вариант для переходного сезона: кожа хорошо защищает от ветра, дождя и прохлады.
Стильный образ
Кожаный тренч создает структурированный, уверенный лук - благодаря плотной ткани, четкому крою, акценту на плечах и талии. Он автоматически "собирает" образ в единое целое.
Монохром и оттенки природы
В 2025 году особенно актуальны природные цвета: оливковый, терракотовый, песочный, глубокий шоколад. Именно такие оттенки часто используются в кожаных тренчах, создавая изысканную альтернативу классическому бежевому плащу.
Универсальность в стилизации
Его можно носить:
- с джинсами и футболкой - для повседневного лука
- с платьем или костюмом - для офиса или событий
- с обувью на каблуке, кроссовками или байкерскими сапогами.
Екатерина Усик задает тренды (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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