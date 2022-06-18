"Стереже сон і проганяє щурів": з ЗСУ "служить" чотириногий друг Бім
У наших захисників на фронті є надійний і вірний друг. Це собака на прізвисько Бім. Тварина із Запоріжжя, але постійно супроводжує воїнів і не хоче з ними розлучатися.
Про цю історію дружби людини і собаки розповіли на сторінці UAAnimals.
Відзначається, що тварина приєдналася до бригади ще в лютому і є надзвичайно важливою собакою для наших захисників.
Коли зоозахисники запропонували евакуювати Біма, воїни категорично відмовилися, адже собака для них не просто улюбленець, а справжня розрада в цей складний час.
Що вміє Бім
Бім охороняє сон наших воїнів і проганяє щурів, що заважають спати.
Ходить в туалет якнайдалі, щоб не смітити на території, де знаходяться захисники.
Не шумить і не гавкає, коли чує когось. Він мовчки, як воїн, біжить в атаку.
Якщо хоч хтось виходить з окопу, Бім хвостиком йде за ним і охороняє.
Друге ім'я Біма - терапевт, адже він є справжньою підтримкою для бійців.
Цікаво, що собака харчується військовими сухпайками.
"Щоб у тварини не почалися проблеми зі шлунком, наша команда спакувала для чотирилапого пакет з подарунками: кормом і ласощами. Також ми послали для Біма кошти від паразитів, щоб пес був здоровий. Ми дякуємо нашим героям за захист України, а Біма — за підтримку бойового духу наших захисників!"- розповіли волонтери.
Як виглядає Бім
Пес Бім став надійним другом для наших захисників (фото: facebook.com/UAnimals.official)
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