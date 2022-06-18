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"Стереже сон і проганяє щурів": з ЗСУ "служить" чотириногий друг Бім

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Субота 18 червня 2022 14:19
"Стереже сон і проганяє щурів": з ЗСУ "служить" чотириногий друг Бім Фото: у наших військових є вірний друг (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У наших захисників на фронті є надійний і вірний друг. Це собака на прізвисько Бім. Тварина із Запоріжжя, але постійно супроводжує воїнів і не хоче з ними розлучатися.

Про цю історію дружби людини і собаки розповіли на сторінці UAAnimals.

Відзначається, що тварина приєдналася до бригади ще в лютому і є надзвичайно важливою собакою для наших захисників.

Коли зоозахисники запропонували евакуювати Біма, воїни категорично відмовилися, адже собака для них не просто улюбленець, а справжня розрада в цей складний час.

Що вміє Бім

Бім охороняє сон наших воїнів і проганяє щурів, що заважають спати.

Ходить в туалет якнайдалі, щоб не смітити на території, де знаходяться захисники.

Не шумить і не гавкає, коли чує когось. Він мовчки, як воїн, біжить в атаку.

Якщо хоч хтось виходить з окопу, Бім хвостиком йде за ним і охороняє.

Друге ім'я Біма - терапевт, адже він є справжньою підтримкою для бійців.

Цікаво, що собака харчується військовими сухпайками.

"Щоб у тварини не почалися проблеми зі шлунком, наша команда спакувала для чотирилапого пакет з подарунками: кормом і ласощами. Також ми послали для Біма кошти від паразитів, щоб пес був здоровий. Ми дякуємо нашим героям за захист України, а Біма — за підтримку бойового духу наших захисників!"- розповіли волонтери.

Як виглядає Бім

&quot;Стереже сон і проганяє щурів&quot;: з ЗСУ &quot;служить&quot; чотириногий друг Бім&quot;Стереже сон і проганяє щурів&quot;: з ЗСУ &quot;служить&quot; чотириногий друг Бім&quot;Стереже сон і проганяє щурів&quot;: з ЗСУ &quot;служить&quot; чотириногий друг Бім&quot;Стереже сон і проганяє щурів&quot;: з ЗСУ &quot;служить&quot; чотириногий друг БімПес Бім став надійним другом для наших захисників (фото: facebook.com/UAnimals.official)

Нагадаємо, що раніше українські розвідники показали свого пса-талісмана.

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