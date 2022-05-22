ru ua
Нд, 22 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Колега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісмана

Новость на русском →
Неділя 22 травня 2022 22:13
Колега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісмана Розвідники показали свого пса-талісмана (Колаж РБК-Україна, фото: ГУР)
Автор: Анна Шиканова

Українським захисникам практично у всіх службах допомагають вірні пси. У чотирилапих є свої функції та обов'язки. І ці собаки відважні та професійні.

Свого талісмана показали в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Фото красеня опублікували в Facebook.

Українські розвідники вражають своєю мужністю і професіоналізмом. І цей юний колега - не виняток. Знайомтеся, найхаризматичніший працівник ГУР пес бій.

"Це Бой. Йому три роки. Він розвідник. У вільний від виконання завдань час бійки погратися м'ячиком", - розповіли про свій талісман військові.

Бой - бельгійська вівчарка. Він вірний помічник для розвідників і тому обов'язково ходить на завдання в бронежилеті. Він вже майже три роки допомагає виконувати складні завдання і проводити спецоперації.

Колега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісманаКолега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісманаКолега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісмана

Фото: ГУР

У підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, СБУ та ГУР працюють сотні собак. Вони спеціалізуються на пошуку вибухонебезпечних предметів, наркотичних речовин, зброї, допомагають шукати людей при завалах будинків, можуть вказати місцезнаходження людини краще будь-яких електронних спецзасобів. А ще пухнасті співробітники можуть потрапити в потрібне місце і не привертати до себе уваги.

Колега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісманаКолега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісманаКолега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісманаФото: ГУР

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цуценя на прізвисько Байрактар, який підріс і став співробітником ДСНС.

Також ми писали про те, що трофейна вівчарка з Росгвардії вивчила всі команди українською мовою і вступила в Нацгвардію.

І ще ми показували пошуково-рятувальну таксу-ветерана з ДСНС - відважний пес на прізвисько Кріс.

Читайте РБК-Україна в Google News
животные собака
LITE
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність
Помилки жінки, через які вона приречена на самотність