Колега Патрона: українські розвідники показали свого пса-талісмана

Українським захисникам практично у всіх службах допомагають вірні пси. У чотирилапих є свої функції та обов'язки. І ці собаки відважні та професійні.

Свого талісмана показали в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Фото красеня опублікували в Facebook.

Українські розвідники вражають своєю мужністю і професіоналізмом. І цей юний колега - не виняток. Знайомтеся, найхаризматичніший працівник ГУР пес бій.

"Це Бой. Йому три роки. Він розвідник. У вільний від виконання завдань час бійки погратися м'ячиком", - розповіли про свій талісман військові.

Бой - бельгійська вівчарка. Він вірний помічник для розвідників і тому обов'язково ходить на завдання в бронежилеті. Він вже майже три роки допомагає виконувати складні завдання і проводити спецоперації.

Фото: ГУР

У підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, СБУ та ГУР працюють сотні собак. Вони спеціалізуються на пошуку вибухонебезпечних предметів, наркотичних речовин, зброї, допомагають шукати людей при завалах будинків, можуть вказати місцезнаходження людини краще будь-яких електронних спецзасобів. А ще пухнасті співробітники можуть потрапити в потрібне місце і не привертати до себе уваги.

Фото: ГУР