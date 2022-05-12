Не тільки Патрон: у ДСНС розповіли про пошуково-рятувальну таксу-ветерана

Знаменитого пса-сапера Патрона з Чернігова знають в Україні майже всі. Він став зіркою соціальних мереж, його хочуть зобразити на марці. Але в ДСНС є й інші собаки, які вже багато років допомагають рятувальникам.

В ДСНС розповіли про відому і титуловану собаку з Харкова. Це пошуково-рятувальна такса на прізвисько Кріс.

Кріс - унікальний пес не тільки для України, а й для всього пошуково-рятувального світу. Такса - швидше мисливська собака, але у Кріса складна спеціалізація, він займається пошуком постраждалих в техногенних завалах.

Разом зі своїм господарем, рятувальником-кінологом Сергієм Лухіним вони увійшли у 2019 році в першу сотню світового рейтингу кращих кінологічних загонів за версією Міжнародної організації рятувальних собак (IRO).

У 2018 році Кріс завершив свою кар'єру і з почестями був відправлений на заслужений відпочинок. Цього року Крісу виповнилося 14 років.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Зараз Кріс став собакою війни і його плани на мирну пенсію зруйнувала проклята божевільна сусідня країна. З 24 лютого російські війська руйнують рідне місто Кріса – Харків. Йому все складніше бігати за м'ячиком і виходити на прогулянку доводиться дуже обережно. Та й старість бере своє, Кріс почав втрачати слух.

Фото: facebook.com/doggypoet

Господар Кріса подякував українцям за теплі слова і пообіцяв все побажання передати своєму вихованцеві. Він зазначив, що в підготовку Кріса було вкладено чимало зусиль і шкода, що зараз він не може допомагати Україні.

"На жаль, працездатність собак дуже коротка в порівнянні з людською. Тому, в момент, коли вміння Кріса могли б бути корисними, він не може допомогти у зв'язку з віком", - підкреслив Лухін.