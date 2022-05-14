Трофейна вівчарка з РФ вивчила команди українською і "вступила" в Нацгвардію

Пес два тижні не давався нікому в руки, а потім його приручила місцева жителька Валентина. Зараз вівчарка приступає до служби в Нацгвардії України.

У Миколаївській області після розгрому росіян бійці Нацгвардії виявили кинутих собак. Частина з них розбіглася, а Бельгійська вівчарка з амуніцією залишилася.

Про це розповів голова Миколаївської обласної громадської організації зі сприяння обороні України Юрій Шутяк у виданні " Сьогодні ".

За словами Шутяка, після розгрому російських військових в Миколаївській області залишилося кілька російських службових собак.

"Після розгрому російських військ собаки розбіглися, їх було чотири-п'ять. Цей пес, на якому була амуніція, його назвали Баксом, два тижні не давався нікому в руки, але одна з місцевих мешканок, Валентина, змогла приручити його. Виставляла їжу, щоб підгодовувати пса, також У Валентини у дворі була своя вівчарка, сука. Таким чином цей пес і опинився у Валентини", - повідомив Шутяк.

Трофейна вівчарка вивчила українську за кілька тижнів

Він зазначив, що Валентині за пса пропонували гроші, а потім навіть почали погрожувати. Йому довелося втрутитися в ситуацію і передати собаку українським військовим. До цього пес жив в одному вольєрі разом з вівчаркою Валентини на прізвисько Сіма.

Валентина назвала вівчарку Баксом, а пізніше військові перейменували його в Макса. Менш ніж за місяць Макс вивчив всі команди українською мовою і зовсім скоро приступить до служби в лавах Нацгвардії.

"Собака розумна, відмінна. До своїх обов'язків приступить зовсім скоро. Що стосується команд українською мовою - вони дублюються жестом і голосом. Іншими словами, пес прийняв українську мову і почав її розуміти", - пояснив Шутяк.

Він додав, що батальйон, в якому знаходиться пес, зараз знаходиться в резерві. Макса закріпили за бійцем з позивним Ріддік.

У коментарі для "Суспільне" Ріддік розповів, що пес дуже хороший для дресирування, один з кращих. Він знає всі базові команди, знає затримання. Свого нового господаря Макс прийняв спокійно, без агресії.