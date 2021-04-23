Степанов радить українцям не святити паски: "Бог точно пробачить"

Міністр охорони Здоров'я Максим Степанов звернувся до українців перед Великоднем, який цього року відзначають 2 травня, і закликав дотримуватися правил карантину під час святкування, а також рекомендував не ходити до церкви святити паски.

Глава МОЗ нагадав про ризики зараження на коронавірус, які значно зростають в місцях великого скупчення людей. А цього слід уникати. Також важливо не забувати про соціальну дистанції, носіння масок і використання антисептиків.

Щодо побоювань нового спалаху COVID-19 в Україні після Великодня і травневих свят Степанов наголошує, що все залежить "від того, якою буде наша поведінка, як ми будемо дотримуватися правил".

"Якщо у нас буде дотримання правил, якщо маска стане предметом захисту, а не амулетом від COVID-19, то у нас не буде великого спалаху", - зазначив міністр.

Разом з тим він визнав, що ймовірність зростання захворюваності все ж велика.

"Знаючи українців, після травневих свят, Великодня, ми все-таки можемо отримати збільшення кількості хворих", - говорить Степанов.

У цьому контексті глава МОЗ порекомендував громадянам, по можливості, не ходити на Великодні церковні святкові служби з освяченням пасок.

"Хочу звернутися до всіх громадян України: якщо ви не освятите паску, Бог вас точно пробачить, а от COVID-19, який є атеїстом, точно цим скористається. Напевно, не потрібно йти в таке велике скупчення людей для того, щоб наражати себе на небезпеку... Тому велике прохання до всіх максимально відповідально поставитися до свого здоров'я, життя і життя близьких", - сказав міністр.