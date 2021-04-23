Степанов советует украинцам не святить паски: "Бог точно простит"

Министр здравоохранения Максим Степанов обратился к украинцам перед Пасхой, которую в этом году отмечают 2 мая, и призвал соблюдать правила карантина во время празднования, а также рекомендовал не ходить в церкви святить паски.

Глава Минздрава напомнил о рисках заражения коронавирусом, которые значительно возрастают в местах большого скопления людей. А этого следует избегать. Также важно не забывать о социальной дистанции, ношении масок и использовании антисептиков.

Относительно опасений новой вспышки COVID-19 в Украине после Пасхи и майских праздников Степанов подчеркивает, что все зависит "от того, каким будет наше поведение, как мы будем соблюдать правила".

"Если у нас будет соблюдение правил, если маска станет предметом защиты, а не амулетом от COVID-19, то у нас не будет большой вспышки", - отметил министр.

В то же время он признал, что вероятность роста заболеваемости все же велика.

"Зная украинцев, после майских праздников, Пасхи, мы все-таки можем получить увеличение количества заболевших", - говорит Степанов.

В этом контексте глава Минздрава порекомендовал гражданам, по возможности, не ходить на Пасхальные церковные праздничные службы с освящением пасок.

"Хочу обратиться ко всем гражданам Украины: если вы не освятите паску, Бог вас точно простит, а вот COVID-19, являющийся атеистом, точно этим воспользуется. Наверное, не нужно идти в такое большое скопление людей для того, чтобы подвергать себя опасности... Поэтому большая просьба ко всем максимально ответственно отнестись к своему здоровью, жизни и жизни близких", - сказал министр.