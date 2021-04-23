Великдень в умовах карантину: правила відвідування церков і список обмежень

Великдень у 2021 році в Україні знову пройде в умовах обмежень. Цього року вони не такі суворі, однак є певні заборони, про які потрібно знати українцям.

У МОЗ склали перелік обмежень в Україні на Великдень і пояснили, як будуть проходити святкові служби в церквах. Про це розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 23 квітня.

Він підкреслив, що свята повинні бути не тільки веселими, а й безпечними.

"Додаткового карантину в Україні на період Великодніх свят не планується вводити. Водночас ми звертаємося до всіх: дотримуйтеся всіх норм, які прописані зараз в постанові про карантин", - сказав Ляшко.

Він додав, що відвідування церков і храмів можливе тільки в засобах індивідуального захисту (масках і респіраторах), які закривають органи дихання. Перебування в храмах дозволено з розрахунку 1 людина на 4 кв.м. Між людьми повинна бути обов'язкова дистанція в 1,5 метра і це правило стосується, як приміщень, так і вулиці.

"На вулиці в цих умовах також обов'язково надягайте маски. Рекомендується відвідувати обряд освячення їжі тільки одній особі від домогосподарства, без сімейних відвідувань", - закликав головний санітарний лікар.

Крім того, в МОЗ закликають всі релігійні установи заохочувати парафіян до онлайн-богослужінь, збільшити кількість сесій освячень і скоротити їх тривалість. Вхідні двері в храмах і територіях церков зафіксувати у відкритому положенні. А перед обрядами благословення обмежити відвідування служби всередині храмів.

Людям похилого віку або з хронічними захворюваннями рекомендується утриматися від відвідування храмів на свята та освятити святковий кошик на вулиці, біля храму, онлайн або під час зовнішнього богослужіння.

"Найкраще утриматися від святкових відвідувань родичів і друзів, щоб не наражати на небезпеку один одного. Особливо це стосується відвідування літніх людей, з хронічними хворобами. І по можливості, краще, щоб в храм на Великдень йшов хтось один з сім'ї. Я думаю, що в разі виконання цих норм нам вдасться запобігти значному зростанню кількості коронавірусної хвороби й свята пройдуть безпечно", - додав Ляшко.