Священик пояснив, як працюватимуть українські церкви на Великдень в умовах карантину

Святкування Великодня в українських храмах відбуватиметься за особливими правилами з урахуванням діючих карантинних обмежень через епідемію COVID-19. У Православній Церкві України розповіли про служби та пояснили, що важливо розуміти вірянам.

За його словами, парафіяни, які часто відвідують храми, вже звикли дотримуватися епідеміологічних вимог та умов, як і саме духовенство.

"Минулий рік був більш жорстким з точки зору обмежень, хоча можливо не таким важким з точки зору ситуації з пандемією в країні в цілому. Тому я думаю, що храми готові", - розповів священик.

Отець Коваленко звернув увагу, що охочі освятити паски в церкві зазвичай приходять до храму і йдуть, тому якесь надмірне скупчення людей малоймовірне.

"Думаю, в храмах будуть і в суботу святити, і в неділю цілий день. Це буде організовано. Буде залежати від людей, як вони тримають дистанцію, як вони підходять, чи не б'ються за ту воду. З іншого боку, цю молитву можна послухати по телевізору, і вдома майже в кожного є свята водичка, щоби покропити свою їжу", - додав священик.

Також він зазначив, що зараз віряни не цілують ікони та руки священикам.

"Від рук ми з радістю відмовилися, ми і раніше їх не дуже давали людям. А що стосується ікон, ми самі даємо приклад. Якщо людина хоче помолитися перед іконою, вона має таку можливість, і не обов'язково її цілувати, можна просто вклонитися", - пояснив священнослужитель.