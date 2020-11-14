Степанов пояснив, чому в регіонах не зможуть "обійти" карантин вихідного дня

Карантин вихідного дня в Україні вводиться з початку суботи і до закінчення неділі, тому спроба місцевої влади обійти посилення обмежувальних заходів шляхом скасування вихідних ні до чого не призведе.

Про це заявив глава МОЗ України Максим Степанов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".

Так міністр відреагував на рішення міських рад у Львові та Івано-Франківську оголосити суботу і неділю робочими днями для закладів громадського харчування, ТРЦ, установ культури, спортзалів і фітнес-центрів, ринків та суб'єктів господарювання у сфері торговельного та побутового обслуговування.

Така "хитрість", за словами Степанова, не допоможе уникнути посилення карантину, про що Кабмін прийняв постанову.

Річ у тому, що в документі йдеться не про "вихідні", а про період часу з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Таким чином, із сарказмом зазначив міністр, в спробі обійти карантин вихідного дня владі в регіонах доречніше було б "перейменувати суботу і неділю".

Також Степанов наголосив, що міська влада не має повноважень послаблювати обмежувальні заходи, введені урядом, проте тільки посилювати їх.

"Все, що вони можуть робити - це посилювати карантинні заходи, а не цю анархію, якою вони займаються", - заявив чиновник.

Раніше повідомлялося, що деякі українські міста збунтувалися через посилення карантину, і люди вийшли на вулиці на акції протесту.

Нагадаємо, що карантин вихідного дня ввели в Україні з 14 листопада.

Він передбачає заборону на роботу ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, театрів і масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та в установах розважальної сфери.

Залишаються працювати тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами та кормами, фінансові установи, СТО, доставка їжі.

Нагадаємо, головна тема ефіру "Свободи слова Савіка Шустера" - карантин вихідного дня в Україні. Зокрема, експерти у студії - Максим Степанов, Ольга Голубовська, Михайло Радуцький, а також відомі ресторатори, підприємці та юристи - дискутують на тему, чи переживе бізнес вихідні. Також українцям розкажуть, чи варто розраховувати на вакцину від коронавірусу найближчим часом.

Ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" від 13 листопада 2020 року

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