Час жити чи час помирати. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;
Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга Народу”, голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”;
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність”;
Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - за життя”;
Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Остап Ступка, народний артист України;
Сергій Ситніков, ресторатор;
Дмитро Федотенков, власник мережі ресторанів Tarantino family;
Роман Романчук, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex;
Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;
Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.
Вони говорять, а вирішує народ.