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Час жити чи час помирати. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Прес-релізи, П'ятниця 13 листопада 2020 14:12

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Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Міхеіл Саакашвілі, голова Виконавчого комітету реформ, президент Грузії (2004-2013);

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Ольга Голубовська, завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, заслужений лікар України;

Михайло Радуцький, народний депутат, “Слуга Народу”, голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Ярослав Железняк, заступник голови фракції партії “Голос”;

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність”;

Нестор Шуфрич, народний депутат, “Опозиційна платформа - за життя”;

Андрій Білецький, лідер партії “Національний корпус”;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Остап Ступка, народний артист України;

Сергій Ситніков, ресторатор;

Дмитро Федотенков, власник мережі ресторанів Tarantino family;

Роман Романчук, генеральний директор мережі кінотеатрів Multiplex;

Андерс Аслунд, старший співробітник Atlantic Council;

Ярослав Романчук, керуючий партнер юридичної компанії EUCON.

Вони говорять, а вирішує народ.

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