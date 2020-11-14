Степанов объяснил, почему в регионах не смогут "обойти" карантин выходного дня

Карантин выходного дня в Украине вводится с начала субботы и до окончания воскресенья, поэтому попытка местных властей обойти ужесточение ограничительных мер путем отмены выходных ни к чему не приведет.

Об этом заявил глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Так министр отреагировал на решение городских советов во Львове и Ивано-Франковске объявить субботу и воскресенье рабочими днями для заведений общепита, ТРЦ, учреждений культуры, спортзалов и фитнес-центров, рынков и субъектов хозяйствования в сфере торгового и бытового обслуживания.

Такая "уловка", по словам Степанова, не поможет избежать ужесточения карантина, о чем Кабмин принял постановление.

Дело в том, что в документе говорится не о "выходных", а о периоде времени с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. Таким образом, с сарказмом отметил министр, в попытке обойти карантин выходного дня властям в регионах уместнее было бы "переименовать субботу и воскресенье".

Также Степанов подчеркнул, что городские власти не имеют полномочий ослаблять ограничительные меры, введенные правительством, но только ужесточать их.

"Все, что они могут делать - это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются", - заявил чиновник.

Ранее сообщалось, что некоторые украинские города взбунтовались из-за ужесточения карантина, и люди вышли на улицы на акции протеста.

Напомним, что карантин выходного дня ввели в Украине с 14 ноября. Он предусматривает запрет на работу ТРЦ, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, театров и массовых мероприятий. Запрещено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и в учреждениях развлекательной сферы.

Остаются работать только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, объекты торговли средствами гигиены, ветеринарными препаратами и кормами, финансовые учреждения, СТО, доставка еды.

Напомним, главная тема эфира "Свободы слова Савика Шустера" - карантин выходного дня в Украине. В частности, эксперты в студии - Максим Степанов, Ольга Голубовская, Михаил Радуцкий, а также известные рестораторы, предприниматели и юристы - дискутируют на тему, переживет ли бизнес выходные. Также украинцам расскажут, стоит ли рассчитывать на вакцину от коронавируса в ближайшее время.

Ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" от 13 ноября 2020 года

В предыдущем выпуске программы экс-посол США Уильям Тейлор рассказал о поддержке Украины нынешней и будущей американской властью.

Будет ли президент США Джо Байден поддерживать Украину?

Также глава Минздрава Максим Степанов высказался относительно проблем украинской медицины во время пандемии COVID-19.

Эмоциональное выступление Максима Степанова

А еще глава министерства рассказал о количестве больных на COVID-19, которые попадают в больницы, сколько коек в медучреждениях и как решить проблему с медицинским кислородом.

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