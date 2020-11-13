Українські міста збунтувалися через посилення карантину: люди вийшли на вулиці

Мітинг проти карантину вихідного дня в Україні (фото: РБК-Україна)

У регіонах влада не бажає запроваджувати карантин вихідного дня

Кілька українських міст відмовилися посилювати карантин і вирішили не вводити нові обмеження у вихідні дні. Місцева влада мотивує свою відмову тим, що локдаун у вік-енди дуже негативно позначиться на економіці та міських бюджетах, а подібні заходи начебто не вплинуть на епідеміологічну ситуацію з COVID-19 на місцях.

Крім того, в ряді населених пунктів представники бізнесу і прості громадяни вийшли на акції протесту.

Так, протягом п'ятниці, 13 листопада, список таких міст-"бунтівників" постійно збільшується, і станом на зараз до нього входять 10 н.п., включаючи 5 обласних центрів.

Де відмовилися вводити карантин вихідного дня:

Львів;

Мукачево;

Черкаси;

Тернопіль;

Краматорськ;

Слов'янськ;

Рівне;

Житомир;

Маріуполь;

Тернопіль.

Також влада Чернігова просить уряд скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування.

У містах України протестують проти карантину вихідного дня

Противники рішення Кабміну про посилення обмежувальних заходів у вихідні дні сьогодні вийшли на мітинги в ряді міст.

Так, на вулицях Харкова, Запоріжжя, Черкас та Кременчука городяни з транспарантами влаштовують пікети та акції протесту.

Тим часом в уряді відреагували на відмову в регіонах посилювати карантин і заявили, що мери не мають повноважень забороняти дію рішень центральної влади.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що карантин вихідного дня повинні запровадити на всій території України. А голова МВС Арсен Аваков запевнив, що біля великих торгових об'єктів чергуватимуть представники поліції.

Нагадаємо, що карантин вихідного дня вирішили ввести в Україні з 14 листопада. Він передбачає заборону на роботу ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, театрів і масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та в установах розважальної сфери.

Залишаються працювати тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами та кормами, фінансові установи, СТО, доставка їжі.

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