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Українські міста збунтувалися через посилення карантину: люди вийшли на вулиці

П'ятниця 13 листопада 2020 18:14
Українські міста збунтувалися через посилення карантину: люди вийшли на вулиці
Мітинг проти карантину вихідного дня в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У регіонах влада не бажає запроваджувати карантин вихідного дня

Кілька українських міст відмовилися посилювати карантин і вирішили не вводити нові обмеження у вихідні дні. Місцева влада мотивує свою відмову тим, що локдаун у вік-енди дуже негативно позначиться на економіці та міських бюджетах, а подібні заходи начебто не вплинуть на епідеміологічну ситуацію з COVID-19 на місцях.

Крім того, в ряді населених пунктів представники бізнесу і прості громадяни вийшли на акції протесту.

Так, протягом п'ятниці, 13 листопада, список таких міст-"бунтівників" постійно збільшується, і станом на зараз до нього входять 10 н.п., включаючи 5 обласних центрів.

Де відмовилися вводити карантин вихідного дня:

  • Львів;
  • Мукачево;
  • Черкаси;
  • Тернопіль;
  • Краматорськ;
  • Слов'янськ;
  • Рівне;
  • Житомир;
  • Маріуполь;
  • Тернопіль.

Також влада Чернігова просить уряд скасувати постанову про введення карантину вихідного дня і передати повноваження щодо встановлення карантину органам місцевого самоврядування.

У містах України протестують проти карантину вихідного дня

Противники рішення Кабміну про посилення обмежувальних заходів у вихідні дні сьогодні вийшли на мітинги в ряді міст.

Так, на вулицях Харкова, Запоріжжя, Черкас та Кременчука городяни з транспарантами влаштовують пікети та акції протесту.

Тим часом в уряді відреагували на відмову в регіонах посилювати карантин і заявили, що мери не мають повноважень забороняти дію рішень центральної влади.

Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що карантин вихідного дня повинні запровадити на всій території України. А голова МВС Арсен Аваков запевнив, що біля великих торгових об'єктів чергуватимуть представники поліції.

Нагадаємо, що карантин вихідного дня вирішили ввести в Україні з 14 листопада. Він передбачає заборону на роботу ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів, театрів і масових заходів. Заборонено приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та в установах розважальної сфери.

Залишаються працювати тільки продуктові магазини, аптеки, АЗС, об'єкти торгівлі засобами гігієни, ветеринарними препаратами та кормами, фінансові установи, СТО, доставка їжі.

Також ми писали про те, що українцям розповіли про нові правила і штрафи за неносіння масок.

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