Половое воспитание мальчиков: с чего начинать и как правильно объяснить важные вещи
Половое воспитание мальчиков - важный аспект общего развития ребенка, который влияет не только на его физическое, но и психологическое здоровье. Одной из главных задач родителей является формирование у ребенка понимания собственного тела, правил личной гигиены и культуры здоровья.
С чего именно начинать родителям мальчиков и как правильно объяснить важные вещи, рассказал в интервью РБК-Украина оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве Александр Наумчук.
Как правильно рассказывать мальчикам о половом созревании?
Правильное половое воспитание следует начинать с личного примера родителей. Если мальчик видит, что его папа регулярно проходит профилактические осмотры, обращается к врачу даже при отсутствии жалоб, то он будет воспринимать это как нормальную часть жизни.
"Ребенка надо показывать урологу или детскому хирургу в разные периоды жизни - в год, три, семь и 11-12 лет. Это профилактическая мера, а не реакция на проблему. Даже если ничего не беспокоит, я всегда говорю своим пациентам: "Придите и расскажите, как у вас дела"", - отмечает специалист.
Регулярные осмотры могут предотвратить развитие серьезных проблем. Например, киста в почке может вырасти с одного сантиметра до четырех всего за полгода.
Что родителям делать самостоятельно?
Кроме медицинских осмотров, важно дома следить за правильным физиологическим и анатомическим развитием ребенка. Родители должны обращать внимание на:
Состояние крайней плоти
Она должна постепенно открываться, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.
Оволосение по мужскому типу
Его отсутствие может свидетельствовать о гормональных нарушениях.
Расположение яичек в мошонке
Их неправильное положение в подростковом возрасте может увеличивать риски серьезных заболеваний.
Среди родителей недостаточно знаний об этих аспектах, поэтому важно получать информацию из надежных источников и своевременно обращаться к врачу.
Почему подростковый возраст - это особый этап?
Когда мальчик входит в фазу полового созревания, родителям стоит открыто говорить с ним об изменениях в организме. Это поможет избежать страхов и неуверенности. Важно объяснить, что обращение к врачу - это не стыдно, а необходимо для поддержания здоровья.
"У меня есть методичка для родителей, где я описал самые важные вопросы: когда открывается головка, что такое варикоцеле, опущены ли яички в мошонку. Это очень важно для здоровья мальчиков", - добавляет врач.
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