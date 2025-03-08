Половое воспитание мальчиков: с чего начинать и как правильно объяснить важные вещи

Половое воспитание мальчиков - важный аспект общего развития ребенка, который влияет не только на его физическое, но и психологическое здоровье. Одной из главных задач родителей является формирование у ребенка понимания собственного тела, правил личной гигиены и культуры здоровья.

С чего именно начинать родителям мальчиков и как правильно объяснить важные вещи, рассказал в интервью РБК-Украина оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве Александр Наумчук.

Как правильно рассказывать мальчикам о половом созревании?

Правильное половое воспитание следует начинать с личного примера родителей. Если мальчик видит, что его папа регулярно проходит профилактические осмотры, обращается к врачу даже при отсутствии жалоб, то он будет воспринимать это как нормальную часть жизни.

"Ребенка надо показывать урологу или детскому хирургу в разные периоды жизни - в год, три, семь и 11-12 лет. Это профилактическая мера, а не реакция на проблему. Даже если ничего не беспокоит, я всегда говорю своим пациентам: "Придите и расскажите, как у вас дела"", - отмечает специалист.

Регулярные осмотры могут предотвратить развитие серьезных проблем. Например, киста в почке может вырасти с одного сантиметра до четырех всего за полгода.

Что родителям делать самостоятельно?

Кроме медицинских осмотров, важно дома следить за правильным физиологическим и анатомическим развитием ребенка. Родители должны обращать внимание на:

Состояние крайней плоти

Она должна постепенно открываться, иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Оволосение по мужскому типу

Его отсутствие может свидетельствовать о гормональных нарушениях.

Расположение яичек в мошонке

Их неправильное положение в подростковом возрасте может увеличивать риски серьезных заболеваний.

Среди родителей недостаточно знаний об этих аспектах, поэтому важно получать информацию из надежных источников и своевременно обращаться к врачу.

Почему подростковый возраст - это особый этап?

Когда мальчик входит в фазу полового созревания, родителям стоит открыто говорить с ним об изменениях в организме. Это поможет избежать страхов и неуверенности. Важно объяснить, что обращение к врачу - это не стыдно, а необходимо для поддержания здоровья.

"У меня есть методичка для родителей, где я описал самые важные вопросы: когда открывается головка, что такое варикоцеле, опущены ли яички в мошонку. Это очень важно для здоровья мальчиков", - добавляет врач.

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