Какие анализы мужчинам нужно сдавать каждый год: уролог дал важный список

Ежегодный медицинский осмотр является важным этапом поддержания здоровья, особенно для мужчин, ведь регулярное тестирование позволяет своевременно выявить возможные проблемы и избежать серьезных заболеваний.

Оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве Александр Наумчук в интервью РБК-Украина рассказал, какие анализы надо сдавать мужчинам каждый год.

Какие анализы надо сдавать мужчинам каждый год?

По словам врача, если мужчина живет открытой половой жизнью, но нет регулярного полового партнера, то желательно сдавать бакпосев спермы и ПЦР-анализ на семь инфекций, которые передаются половым путем с помощью спермы.

"Можно сделать и мазком, то есть щеточкой, но это дискомфортно. На сегодня можно это все сдать с помощью эякулята и сделать микроскопию спермы. Это показывает, есть ли какие-то инфекционные, бактериальные или воспалительные заболевания в мочевыделительной системе", - сказал уролог.

Особенно важным является выявление хламидиоза, гонореи, уреаплазмы и других инфекций, которые могут привести к бесплодию, если не лечить их вовремя. Бакпосев спермы или ПЦР-анализ позволяют выявить даже скрытые инфекции, которые могут не проявляться явными симптомами.

Еще один важный анализ - это микроскопия спермы. Этот метод позволяет не только выявить инфекционные или бактериальные заболевания в мочевыделительной системе, но и оценить качество спермы.

Этот тест является очень полезным для тех мужчин, которые планируют иметь детей или имеют проблемы с зачатием. Микроскопия спермы позволяет оценить такие параметры, как количество сперматозоидов, их активность и форму

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