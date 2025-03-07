Уролог Александр Наумчук: Мужской организм рассчитан на один половой акт

О том, почему мужчины боятся урологов, какого размера должен быть половой член, о чекапе для мужчин, эрекции и ее нарушении, мужской интимной гигиене и обрезании – читайте в интервью Александра Наумчука РБК-Украина

В интервью РБК-Украина Александр Наумчук рассказал о самых популярных вопросах от мужчин, самом старшем пациенте на приеме, народных методах лечения, "плохих" сперматозоидах, подготовке к походу к урологу, увеличении и утолщении полового органа, импотенции и "мужском" виде онкологии.

Александр Наумчук – оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве. Активно ведет социальные сети, где рассказывает о мужском здоровье и половом просвещении.

Это сокращенная версия нашего разговора. Полное интервью смотрите на YouTube-канале РБК-Украина.

– Мой первый вопрос касается очень общей на самом деле истории о том, что мужчины якобы меньше знают о собственном здоровье и меньше этим беспокоятся.

– Мужчины в целом, если они смотрят соцсети, YouTube, TikTok, где мы это рассказываем как урологи, то они уже хоть что-то понимают. Даже в своих соцсетях я просто даю список анализов, с которым надо прийти.

А не когда к тебе приходит пациент, ты ему назначаешь анализы, он сдает анализы, возможно, к тебе не возвращается, а так он уже в чем-то осведомлен и понимает, когда надо обращаться к врачу.

– Вы с чем-то связываете такой низкий уровень осведомленности?

– Не было такой общей информативности просто. Если спросить мужчин, кто из родителей кому-то рассказывал, как жить половой жизнью? Ну, большинство скажет, что и они этого не знали. А об этом надо говорить.

Меня смотрят парни по 11-12 лет, которые встречают меня на улице и говорят, что это крутой контент. У меня есть история, кстати. У медсестры, с которой я оперирую, есть племянник. У него нет мамы, и когда парень был у коллеги в гостях, она у него просто спросила, все ли там окей.

Попросила мужа сходить с ним в ванную, посмотреть, все ли нормально. Племянник говорит: "Нет, все нормально. Я подписан на одного уролога в TikTok. Я знаю, что такое фимоз. Я знаю, что надо мыть и открывать".

То есть уже подросток понимает, что эта информация полезна, где-то он слышит ее, смотрит за ней и делает правильно.

– Какие самые популярные вопросы вам задают пациенты?

– Учитывая, что я уже работаю в отделении, то это нарушение качества мочеиспускания, нарушение качества эрекции, воспалительные заболевания типа хронических баланопоститов.

Когда мужчина приходит и говорит: "Я встаю в туалет два раза за ночь, это же окей?" Говорю: "Нет, это не нормально. Ночью надо спать по факту". И тогда он задает себе вопрос: "Почему так происходит?" Я уже понимаю, что в его возрасте это может быть аденома предстательной железы.

– Кто у вас был самый старший пациент?

– 92 года. Но у него было злокачественное новообразование мочевого пузыря, и он обратился к нам с гематургией. Кровь в моче. Его привезла скорая помощь. Он ни разу не был у уролога, к сожалению. Диагностировали злокачественное новообразование, его направили в специализированные структуры, где лечат эти заболевания.

– С чего, на ваш взгляд, стоит начинать, половое воспитание и в принципе культуру здоровья у мальчика, чтобы не было таких историй, когда ты за всю жизнь не посещал врача, к которому должен ходить регулярно?

– Надо начинать с примера, чтобы ребенок понимал, что родители этим занимаются. То есть ребенка надо в год, в три, в семь, в 11-12 лет показать урологу или детскому хирургу. Мальчик должен видеть, что его родители занимаются своим здоровьем. А потом уже нужно объяснять, что раз в год желательно обращаться, это должна быть профилактическая история. Просто это не значит, что кого-то должно что-то беспокоить.

Ну, например, та же киста в почке может вырасти с одного сантиметра до четырех за полгода.

Даже если ничего не беспокоит, я всегда говорю своим пациентам: "Придите и расскажите, как у вас дела, болит, не болит". Мы сделаем контрольные анализы, контрольное УЗИ, и вы спокойно себе пойдете домой.

– Что родители должны делать для детей, возможно, самостоятельно дома?

– Если мы говорим о мальчиках, то рассказывать и наблюдать, правильно ли физиологически и анатомически развиваются половые органы: оволосение по мужскому типу, открывается ли крайняя плоть у мальчика, ведь мало на сегодняшний день у родителей осознания того, что она должна быть открытой.

У меня есть методичка для родителей, где я описал важнейшие вопросы: когда открывается головка, что такое варикоцеле, опущены ли яички в мошонку. Это тоже очень важно.

Когда в подростковом возрасте идет половое созревание, если яичко не опущено в мошонку, это в дальнейшем может быть переходом в какое-то злокачественное новообразование. А родители просто за этим не следили.

– Есть такая история, когда родители стесняются как-то участвовать в такой части жизни своего ребенка. Что вы можете посоветовать в таком случае?

– Мамы явно уже не трогают мальчиков после 10 лет. Они объясняют или общаются с мальчиком. Если есть папа, то он должен этим заниматься 100%: рассказывать, показывать и вместе с ним объяснять эти моменты, чтобы ребенок не занимался каким-то самолечением или самообследованием.

Куда мальчик пойдет, если его что-то начнет беспокоить? В Интернет. А папа должен говорить с мальчиком, как должно быть. И если что-то беспокоит, обязательно ребенок об этом должен сказать.

Сегодня мне пишут парни 12-13 лет и задают вопрос, что не открывается крайняя плоть, как-то беспокоит яичко, на футболе ударили мячом, и оно у него болит, что делать. То есть он не идет к родителям, он пишет мне и спрашивает, что делать, но я не могу без родителей его консультировать.

Александр Наумчук: Начинать половое воспитание мальчика нужно с собственного примера родителей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Какие самые абсурдные народные методы лечения вы встречали?

– У меня есть видео о мастурбации, что этим надо заниматься для того, чтобы не было застойных явлений в предстательной железе. Пациент написал мне, что это делать нельзя, что нужно заниматься половым актом только с женщиной, чтобы семя доходило до матки в партнершу.

Я даже не общался с ним. Я просто представляю ситуацию, что у мужчины нет регулярного полового акта. Значит все равно надо заниматься мастурбацией для того, чтобы не было воспалительных процессов, застойных явлений.

Если есть воздержание от полового акта, через две недели может вырасти тестостерон, а потом через неделю он падает еще ниже той нормы, которая была. Рано или поздно, если мужчина не будет жить половой жизнью или не будет заниматься мастурбацией, начнутся проблемы с предстательной железой, ведь есть выделение секрета предстательной железы, который должен куда-то деваться.

У детей и подростков это начинается поллюцией. И у взрослых мужчин, если они не живут регулярной половой жизнью, происходит поллюция. Это говорит о том, что организм сам выбрасывает то, что ему не нужно.

Бактерия может попасть в организм не только половым путем. Если у нас есть застойные явления, то воспаление будет скорее у того пациента, который не ведет половую жизнь, чем у того пациента, который живет ею регулярно.

– На какие еще системы в организме влияет секс у мужчин?

– Если он регулярный, на качество сна, на состояние организма утром. Если нет регулярной половой жизни, нарушается гормональный фон, который в дальнейшем влияет на элементарный тестостерон, стрессы, депрессии, ты просыпаешься и не высыпаешься. То есть оно понемногу за собой тянет.

Но не будет такого, что ты два месяца не живешь половой жизнью, сразу будет плохо. Оно будет плохо в 40-45 лет. Элементарно если пациент не живет половой жизнью, не занимается мастурбацией, повышается риск заболеваемости аденомой предстательной железы, иногда даже злокачественное образование, если нет регулярной половой жизни.

– В ваших видео слышала такое понятие, как плохие сперматозоиды. Что это значит?

– Простыми словами, это качество самого сперматозоида. Нарушение подвижности. Он может быть в строении какой-то нестандартный: с двумя головками, с двумя хвостиками. Генетически мы не говорим.

И элементарно, если есть нарушение температурного режима, то сперматозоиды будут плохие. И качество этого сперматозоида не даст возможность забеременеть паре и иметь ребенка.

– Как мужчине подготовиться к визиту к урологу? Что нужно сделать?

– Прийти на наполненный мочевой пузырь, хотеть мочиться, ведь мы делаем УЗИ почек, мочеточников, мочевого пузыря. Возможно, сдать гормональный фон (тестостерон свободный и общий, пролактин, эстрадиол, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон, витамин D и глобулин, связывающий половые гормоны).

Но опять же надо понимать жалобы. Если вы просто приходите к урологу, то как минимум прийти подготовленным к УЗИ.

– Расскажите также, как проходит осмотр у уролога.

– Все почему-то боятся, что если идти к урологу, сразу будет ректальный осмотр. Его делают, если есть подозрение на злокачественное новообразование, и то после анализа простатспецифического антигена – это онкомаркер предстательной железы. Сдавать надо мужчинам раз в год после 35 лет.

Вы приходите на консультацию, я спрашиваю о жалобах. Если есть какие-то гормональные нарушения, мы назначаем эти анализы в определенный спектр, и он приходит потом на повторный осмотр.

Если я понимаю, что это проблема, болит в пояснице, например, что это урологическая симптоматика, есть кровь в моче, частое мочеиспускание, тогда делаем УЗИ мочевыделительной системы датчиком через живот.

– Назовем анализы, которые мужчинам нужно сдавать ежегодно.

– Если мужчина живет открытой половой жизнью, но нет регулярного полового партнера, то желательно сдавать бакпосев спермы и ПЦР-анализ на семь инфекций, которые передаются половым путем с помощью спермы.

Можно сделать и мазком, то есть щеточкой, но это дискомфортно. На сегодня можно это все сдать с помощью эякулята и сделать микроскопию спермы. Это показывает, есть ли какие-то инфекционные, бактериальные или воспалительные заболевания в мочевыделительной системе.

– Что такое маленький половой член? Какой размер в медицине считается маленьким?

– Рост полового органа у подростка начинается, когда идет половое созревание, с 13 до 18 лет, но генетически может быть размер обусловлен.

Если мы считаем маленький половой, это член – это до 9-10 сантиметров, норма от 12 до 19 сантиметров и макропенис – это свыше 19 сантиметров

– Является ли маленький член такой проблемой, как порой ее раздувают?

– Я считаю, что нет. Его же можно сделать больше.

– Как?

– Я провожу утолщение в объеме с помощью гиалуроновой кислоты. Это интимный филлер. Его на год хватает, через год он рассасывается. На половой член есть больше физического воздействия, и поэтому быстрее рассасывается гиалуроновая кислота.

И можно делать удлинение. Это пересечение связки, которая поддерживает половой орган, потом нужно носить специальный экстендер, который вытягивает половой орган.

Но просто носить экстендер не нужно, от этой манипуляции не будет толку.

– А сколько стоит такая манипуляция?

– У каждого врача индивидуально. У меня это стоит примерно две-три тысячи евро. Можно и дешевле.

Индустрия эстетической медицины интимной зоны предлагает широкий выбор услуг для мужчин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– Могут ли медицинские препараты для улучшения эректильной функции сделать хуже?

– Надо прежде всего использовать только оригинальные. У меня есть пациенты, которые принимают эти таблетки в течение 10-15 лет перед каждым половым актом, это часто. И когда он перестает пить препарат, он поймет разницу. С таблеткой нормально работало, без таблетки не работает.

Надо задать вопрос, почему не работает. Значит, где-то есть момент. Суть таблетки, которая используется для улучшения качества эрекции, в расслаблении мышц тазового дна. Выделяется азот, который расширяет сосуды мышечного тазового дна и улучшает кровоснабжение половых членов.

– Что еще может повлиять на низкое качество эрекции, кроме постоянного приема таблеток?

– Воспалительный процесс в предстательной железе. Эрекции вообще может не быть или половой акт может быть короткий. Снижение гормонального фона, это тоже очень сильно влияет на качество эрекции. Злокачественные новообразования предстательной железы.

Учитывая наши обстоятельства, если летит ракета за окном, то вряд ли будет нормальная эрекция.

– Вы сказали, что стоит брать только оригинальные препараты для эректильной функции. Как можно определить, что перед нами подделка?

– Они имеют то же действующее вещество в меньшем количестве, но вызывают большую побочную реакцию. Головокружение, шум в ушах, покраснение, сердцебиение. Но опять же надо понимать, какую дозировку человек может принимать.

Перед тем надо идти к врачу, урологу и услышать ту дозировку, которую ему можно. Даже если здоровый парень примет 20 мг оригинального препарата, поверьте, у него тоже будет побочное действие.

Это нельзя прийти в аптеку и сказать: "Дайте мне таблетку для эрекции". Фармакологу же безразлично, что продать. А он тогда приходит ко мне и говорит, что были побочные действия. Потому что препарат не был оригинальным.

– А используют ли такие средства для лечения каких-то дисфункций?

– Нарушение эректильной функции можно профилактировать, принимая оригинальный препарат для улучшения эрекции в малой дозировке.

Вы регулярно принимаете эту таблетку, улучшается кровообращение в органах малого таза. При регулярном приеме каждый день идет улучшение, много крови циркулирует и артерии, вены понимают, что им надо куда-то разветвляться.

Начинается образовываться коллатераль. Это когда от одной артерии отходят еще несколько веточек. А чем больше артерий, тем лучше кровенаполнение. Чем лучше кровенаполнение, тем лучше эрекция.

– Как для мужчин работают афродизиаки?

– Они влияют на качество самого сперматозоида. Если есть регулярный правильный прием репродуктивов, происходит повышение тестостерона. Чем больше тестостерона, тем лучше работают яички. Чем лучше работают яички, тем лучше качество простаты.

Но нельзя лечиться устрицами или креветками. Это надо исключить все урологические, гинекологические проблемы, а потом уже в рационе оно может быть. И эти продукты должны быть в рационе регулярно, а не так, что вы целый месяц едите устрицы.

– Еще одна обсуждаемая мужская тема – это импотенция. Что мужчина может делать с импотенцией?

– Идет к урологу, рассказывает о своей проблеме. Если мы понимаем, что это нарушение кровенаполнения, то сегодня есть определенные физиопроцедуры, например, волновая терапия. Даже можно использовать плазмотерапию полового члена. Когда берется плазма мужчины, дентрифугируется, забирается сама плазма и колется в половой орган.

Это увеличивает количество артерии и вен и дополняется ударно-волевой терапией. Если все-таки ничего не помогает, эрекция не наступает, есть фармакологические препараты. Если все равно не наступает, то это уже операция по установке имплантов.

– Вы упоминали, что боль в пояснице может свидетельствовать о какой-то болезни у мужчин. Какие еще неочевидные, возможно, проявления болезней можем назвать?

– Если мы говорим о мочекаменной болезни, то очень часто ко мне пациенты обращаются. Жалобы основные – это боль в пояснице, тошнота, рвота, боль при мочеиспускании, которая может отдавать в половые губы или в половые органы, кровь в моче у пациента может быть. Как правило, они сразу понимают, что это урологическая история.

Что касается именно мужских болезней, это может быть нарушение качества мочеиспускания, когда мужчина понимает, что надо напрягаться для того, чтобы помочиться. Боль в промежности, нарушение качества эрекции.

Кровь в моче – это очень важная история. Опять же был у меня недавно пациент, взрослый уже мужчина, 62 года. Пришел с жалобой на кровь в мочи. На третий раз, когда я уже с ним переговорил, он вспомнил, что у него летом это было. То есть где-то есть процесс, который надо дообследовать, почему есть остатки крови в моче.

Поэтому надо следить за тем, как вы мочитесь, или натуживаетесь, есть ли кровь в моче. Если это есть, сразу пойдите к урологу.

– Я знаю, что у женщин самый распространенный вид рака – это рак шейки матки. И этот вид онкологии занимает второе место в мире по масштабам. Что касается мужчин, что чаще всего проявляется?

– Аденома предстательной железы и рак предстательной железы на сегодня очень прямо стал молодым. У некоторых пациентов 45+ болезнь уже с какой-то стадией. Но они приходят уже, когда третья, четвертая стадия.

Анализ простатспецифического антигена показывает сразу, есть ли момент этого заболевания или нет.

Почему в Европе, в Америке нет такой распространенности? Да, есть онкология, но нет такой большой проблемы. Потому что у них есть амбулаторные осмотры. Мужчина приходит, сдает определенный спектр анализов, в том числе простатспецифические антигены и сразу понимает, есть ли злокачественное новообразование или нет.

– Какое нижнее белье стоит носить мужчинам для здоровья?

– Желательно не синтетику, чтобы она не парила. И такое, которое не давит или дискомфортное. Температурный режим в органах мошонки, как минимум, нарушается и нарушается качество сперматозоидов.

– Нужно ли мужчинам использовать гели для интимной гигиены?

– Надо пользоваться интимными гелями, которые можно приобрести в аптеках. Интимный гель имеет определенный pH. Нет мужского или женского геля.

Есть определенный pH внутри уретры, который нельзя нарушать, если нарушается он, то и слизистая нарушается, уже приходят туда бактерии, там комфортно развиваются. Если использовать условное "мыло 3 в 1", то явно будет нарушение pH.

– Сколько в среднем в норме должен длиться половой акт?

– По продолжительности от трех до семи минут, если есть регулярный половой акт два-три раза в неделю. Первый половой акт должен длиться от трех до семи минут. Второй уже будет дольше.

В общем мужской организм рассчитан на один половой акт. Эволюционная задача мужчины – оплодотворить партнершу. Для этого есть один единственный половой акт. Второй, третий – это уже зависит от того, как мужчина следит за своим здоровьем и будет ли адекватное качество эрекции для того, чтобы состоялся половой акт.

Уролог Наумчук: Обрезание - это элемент интимной гигиены мужчин (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

– В каком случае нужно делать обрезание?

– Если она беспокоит пациента, если есть хронические воспаления половой головки, то надо ее удалять, эту крайнюю плоть. Эстетичнее, почему-то девушкам больше нравится. Улучшается гигиена, снижается риск передачи инфекции бактериальной флоры.

– То есть обрезание – это элемент мужской гигиены?

– Да. Меньше собираются остатки мочи, эпителия под крайней плотью. Даже есть статья, что снижается риск хронического и острого простатита, если с детства сделали обрезание. Потому что нет условий для развития бактерий или инфекции.

Если обрезан половой член, также удлиняется половой акт. Вследствие того, что обрезанная головка трется о белье, образуется мозолистое тело, удлиняется половой акт. Это как один из методов решения преждевременной эякуляции. Это если половой акт у вас длится до двух минут.

– Как проходит эта процедура?

– У меня процедура длится 40 минут под местной анестезией. Накладываю швы, которые самостоятельно рассасываются через 15-20 дней, и вы через 40 минут уже идете домой. Можно сделать классическим методом, а можно с помощью лазера.

– Какие могут быть недостатки обрезания?

– Это воспалительные процессы, если пациент не придерживается тех рекомендаций, которые мы предоставляем. Могут расходиться швы, но это очень редко. Расходятся они на фоне того, что есть эрекция.

– Какие противопоказания для обрезания существуют?

– Злокачественные новообразования полового члена и воспалительные заболевания. Их не должно быть в тот момент, острой фазы воспалительного заболевания. Очень много военных делают на сегодня, потому что для них это гигиена.