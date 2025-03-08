Статеве виховання хлопчиків: з чого починати і як правильно пояснити важливі речі

Статеве виховання хлопчиків - важливий аспект загального розвитку дитини, який впливає не лише на її фізичне, а й психологічне здоров’я. Одним із головних завдань батьків є формування у дитини розуміння власного тіла, правил особистої гігієни та культури здоров’я.

З чого саме починати батькам хлопчиків та як правильно пояснити важливі речі, розповів в інтерв'ю РБК-Україна оперуючий лікар-уролог і завідувач урологічного відділення 18-ї міської лікарні в Києві Олександр Наумчук.

Як правильно розповідати хлопчикам про статеве дозрівання?

Правильне статеве виховання варто починати з особистого прикладу батьків. Якщо хлопчик бачить, що його тато регулярно проходить профілактичні огляди, звертається до лікаря навіть за відсутності скарг, то він сприйматиме це як нормальну частину життя.

"Дитину треба показувати урологу чи дитячому хірургу в різні періоди життя - в рік, три, сім і 11-12 років. Це профілактичний захід, а не реакція на проблему. Навіть, якщо нічого не турбує, я завжди кажу своїм пацієнтам: "Прийдіть і розкажіть, як у вас справи"", - зазначає фахівець.

Регулярні огляди можуть запобігти розвитку серйозних проблем. Наприклад, кіста в нирці може вирости з одного сантиметра до чотирьох всього за пів року.

Що батькам робити самостійно?

Окрім медичних оглядів, важливо вдома стежити за правильним фізіологічним та анатомічним розвитком дитини. Батьки повинні звертати увагу на:

Стан крайньої плоті

Вона повинна поступово відкриватися, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров’ям.

Оволосіння за чоловічим типом

Його відсутність може свідчити про гормональні порушення.

Розташування яєчок у калитці

Їхнє неправильне положення в підлітковому віці може збільшувати ризики серйозних захворювань.

Серед батьків недостатньо знань про ці аспекти, тому важливо отримувати інформацію з надійних джерел і своєчасно звертатися до лікаря.

Чому підлітковий вік - це особливий етап?

Коли хлопчик входить у фазу статевого дозрівання, батькам варто відкрито говорити з ним про зміни в організмі. Це допоможе уникнути страхів і невпевненості. Важливо пояснити, що звернення до лікаря - це не соромно, а необхідно для підтримки здоров'я.

"У мене є методичка для батьків, де я описав найважливіші питання: коли відкривається голівка, що таке варикоцеле, чи опущені яєчка в калитку. Це надзвичайно важливо для здоров’я хлопчиків", - додає лікар.

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