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Врач сказал, сколько в норме должен длиться половой акт

Пятница 07 марта 2025 09:50
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Врач сказал, сколько в норме должен длиться половой акт Фото: Врач рассказал, сколько должен длиться секс (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Часто среди пар возникает вопрос: сколько в норме должен длиться половой акт? Для интимного процесса, конечно, есть определенные нормы.

На этот вопрос в интервью РБК-Украина ответил оперирующий врач-уролог и заведующий урологическим отделением 18-й городской больницы в Киеве Александр Наумчук.

Сколько должен длиться секс?

По словам уролога, средняя продолжительность интимной близости варьируется от трех до семи минут, если пара имеет регулярный половой акт два-три раза в неделю.

"Первый половой акт должен длиться от трех до семи минут. Второй уже будет дольше", - объясняет врач.

Это связано с физиологическими особенностями мужского организма и уровнем его возбуждения.

Специалист отмечает, что в целом организм мужчины рассчитан на один половой акт.

"Эволюционная задача мужчины - оплодотворить партнершу. Для этого есть один единственный половой акт", - подчеркивает врач.

Однако возможность второго и третьего полового акта зависит от того, насколько мужчина следит за своим здоровьем.

"Второй, третий - это уже зависит от того, как мужчина следит за своим здоровьем и будет ли адекватное качество эрекции для того, чтобы состоялся половой акт",- отмечает медик.

Здоровый образ жизни, правильное питание и физическая активность играют важную роль в поддержании мужской половой функции. Именно эти факторы могут способствовать качественной интимной жизни и улучшению сексуальной выносливости.

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