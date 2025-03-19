Мошенники в Telegram: раскрыто 11 схем, которые могут лишить вас денег

Telegram - одна из самых популярных платформ для общения, но, как и любая другая социальная сеть, она не застрахована от мошенников. Каждый день в мессенджере появляются новые схемы обмана, и многие пользователи становятся их жертвами.

О 11 самых распространенных схемах мошенничества рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт американской компании по защите личных данных LifeLock Inc .

Что такое мошенничество в Telegram?

Мошенничества в мессенджере Telegram - это обманные схемы, которые киберпреступники используют для получения личной информации или данных о платежах пользователей приложения. Мошенники могут затем использовать эти данные для кражи личности или продажи их на даркнете.

Хотя Telegram имеет меры безопасности для защиты пользователей, решительные преступники все равно могут воспользоваться приватностью приложения, чтобы общаться с пользователями без раскрытия личной информации. Мошенники могут скрывать свой номер телефона, используя имя пользователя, а некоторые чаты зашифрованы сквозным образом, что предотвращает мониторинг сообщений.

Фальшивые каналы Telegram

Каналы Telegram - это форма рассылки, которая позволяет пользователям отправлять сообщения более широкой аудитории. Мошенники создают фальшивые каналы, которые выглядят почти идентично популярным каналам. Затем они связываются с пользователями канала и пытаются собрать личную информацию или заставить их перейти по ссылке, которая установит вредоносное ПО на их устройства.

Фальшивые каналы Telegram могут подражать названиям настоящих, но мошенники не могут точно воспроизвести имя пользователя администратора проверенного канала. Всегда проверяйте небольшие отличия в имени пользователя и ищите синюю отметку проверки рядом с названием канала (только официальные каналы Telegram для известных брендов или публичных фигур имеют эту отметку).

При присоединении к новому каналу будьте осторожны, если администратор напишет вам лично с просьбой перейти по ссылке или поделиться личной информацией - это часто является тревожным сигналом. Кроме того, фальшивые ссылки в публичных постах, например, в конкурсах с призами или нереалистичных предложениях, могут перекинуть на вредоносные сайты.

Мошенничество с технической поддержкой

Некоторые мошенники используют боты для сканирования каналов Telegram в поисках пользователей, которые обсуждают проблемы с компаниями. Как только они находят цель, то выдают себя за представителя компании и просят предоставить чувствительную информацию или пытаются получить удаленный доступ к устройству, чтобы установить вредоносное ПО под видом оказания "помощи".

Если у вас возникла проблема с продуктом или услугой, обращайтесь напрямую в соответствующую компанию через официальный сайт или канал. Таким образом, вы свяжетесь с настоящими представителями компании и избежите мошенничества, сохраняя вашу информацию в безопасности.

Мошенничество с технической поддержкой (фото: Coinbase)

Мошенничества с подменой личности

Мошенничества с подменой личности включают киберпреступников, выдающих себя за публичных лиц или организации. Они используют положительную репутацию этих аккаунтов, чтобы обмануть людей и заставить их поделиться личной информацией.

Чтобы распознать мошенничество с подменой личности, начните с проверки имени пользователя аккаунта, который вам написал. Поскольку Telegram не позволяет нескольким пользователям иметь одинаковое имя, обращайте внимание на схожие аккаунты, содержащие ошибки в написании или использующие цифры вместо букв, например, заменяя букву "O" на цифру "0".

Мошенничества в сфере романтических отношений

Мошенничества в Telegram, связанные с романтическими отношениями, нацелены на людей, которые ищут любовь. Они обманывают их, заставляя поверить в возможность настоящих отношений. Многие из этих афер начинаются на сайтах знакомств, таких как Tinder, где мошенник убеждает жертву перейти в Telegram для продолжения общения.

После перехода в мессенджер мошенник может попросить деньги через перевод на банковский счет или другой метод оплаты, который трудно отслеживать. После того как деньги отправлены, мошенник скорее всего найдет повод отменить встречу или просто исчезнет.

Если кто-то, кого вы не знаете в реальной жизни, просит вас отправить деньги или предоставить личную информацию, это явный знак того, что вы общаетесь с мошенником.

Мошенничества с фальшивыми вакансиями

Некоторые мошенники нацелены на соискателей работы в Telegram с помощью фальшивых предложений о работе и вакансий. Однако перед тем как "новые сотрудники" официально могут приступить к работате, их просят предоставить личную информацию.

Перед принятием предложения о работе исследуйте компанию, которая вас нанимает. Если вам не удается найти о ней информацию, скорее всего, это мошенничество. Кроме того, законные организации не будут требовать оплату за предоставление обучающих материалов или технологий.

Мошенничества с криптовалютой

Мошенники в Telegram часто нацелены на энтузиастов криптовалют, выдавая себя за экспертов, предлагающих фальшивые инвестиционные возможности. Они начинают с обещания высоких и гарантированных доходов, заманивая пользователей инвестировать, а затем после перевода средств на "специальный" обменный счет, показывают поддельные графики роста, чтобы создать доверие. Но когда пользователи пытаются вывести деньги, мошенник исчезает, оставив их без средств.

Криптовалютные рынки также используются в схемах "pump-and-dump" в Telegram. Администраторы каналов утверждают, что у них есть инсайдерская информация о криптовалюте, создавая фальшивый ажиотаж для привлечения интереса. Когда пользователи инвестируют, цена растет, позволяя мошенникам продать за прибыль до того, как она упадет. Некоторые мошенники даже взимают плату за VIP-участие в этих каналах.

Чтобы избежать этого, будьте скептичны в отношении обещаний гарантированных доходов, остерегайтесь групп, которые обещают 100% прибыль или оказывают давление, чтобы вы быстро действовали по "инсайдерским" советам.

Мошенничества с фальшивыми розыгрышами

Мошенники в Telegram могут заманить пользователей, чтобы те поделились личной информацией через фальшивые розыгрыши, притворяясь знаменитостями или рекламируя поддельные брендовые акции. Они просят заполнить анкету или предоставить данные, с целью собрать имена пользователей, электронные адреса или другие данные.

Чтобы избежать этих ловушек, перед тем как делиться личной информацией, убедитесь в законности розыгрыша на официальном сайте или каналах в социальных сетях.

Мошенничества с инвестициями

Некоторые мошенники в Telegram выдают себя за инвестиционные фирмы или трейдеров, обещая высокую прибыль с минимальным риском. Они убеждают пользователей отправить деньги через мобильные приложения для инвестиций, часто предоставляя фальшивые данные, показывающие якобы прибыль. На самом деле, воры крадут средства жертв или банковскую информацию, а затем исчезают.

Будьте осторожны при инвестировании в проекты, которые обещают гарантированную прибыль с минимальными рисками. Если вы хотите профессиональную помощь в управлении своими инвестициями, работайте с финансовым консультантом.

Мошенничества с фальшивыми объявлениями

Мошенники, создающие фальшивые объявления на платформах, таких как Facebook Marketplace, просят покупателей связаться с ними через Telegram. Как только контакт установлен, они используют ботов для кражи личной информации или банковских данных. Чтобы выявить это, обращайте внимание на подозрительно низкие цены и продавцов, которые настаивают на продолжении общения через Telegram.

Мошенничества "друг в беде"

Мошенники, использующие схему "друг в беде" в Telegram, находят ваши социальные сети, чтобы получить информацию о ваших друзьях или семье. Затем они связываются с вами, выдавая себя за близкого человека, который срочно нуждается в деньгах.

Вы можете уменьшить шанс того, что мошенники найдут ваш аккаунт в социальных сетях, делясь личной информацией только с теми, кому вы доверяете. Если вы подозреваете, что к вам обратился мошенник, свяжитесь напрямую с тем, за кого он себя выдает, используя номер телефона, сохраненный в вашем устройстве.

Мошенничества с вредоносными ссылками

Аферисты в Telegram могут отправить вам ссылку на другой сайт, утверждая, что так легко выиграть приз или получить доступ к эксклюзивным предложениям. Нажатие на эту ссылку может установить вредоносное ПО на ваше устройство, предоставив мошенникам доступ к личной информации, такой как пароли или номера кредитных карт.

Чтобы защитить себя от этого, никогда не переходите по ссылкам от незнакомых или ненадежных источников. Если у вас есть сомнения относительно ссылки, отправленной вам в Telegram, наведите курсор на URL перед тем, как кликнуть, чтобы проверить, соответствует ли он настоящей версии сайта.

Как защититься от мошенничества в Telegram

Проверяйте имена пользователей

Telegram не позволяет нескольким аккаунтам иметь одинаковое имя пользователя. Аккаунты мошенников часто содержат ошибки в написании, необычные символы или цифры.

Остерегайтесь непрошеных сообщений

Непрошенные сообщения от пользователей Telegram, которых вы не знаете, должны насторожить. Если незнакомец просит предоставить личную информацию или пытается заставить вас кликнуть по ссылке, игнорируйте его и заблокируйте.

Никогда не делитесь конфиденциальной информацией

Никогда не делитесь конфиденциальной информацией, такой как ваш адрес или номер кредитной карты, с незнакомыми или ненадежными пользователями Telegram.

Что делать, если вы стали жертвой мошенничества в Telegram

Если вы все же стали жертвой мошенничества в мессенджере, важно сообщить об этом и предпринять шаги для своей защиты.

Сообщите о подозрительном аккаунте

Отправьте скриншот чата и любую дополнительную информацию напрямую в официальный аккаунт @notoscam в Telegram.

Заблокируйте подозрительный аккаунт

Нажмите на три точки в углу экрана чата и выберите "Заблокировать пользователя".

Измените пароли

Создайте надежные и уникальные пароли для всех ваших аккаунтов, особенно для тех, которые могли быть скомпрометированы, если вы использовали их для передачи информации мошеннику.

Следите за своими финансовыми счетами

Будьте внимательны к любой подозрительной активности и немедленно сообщите о возможных мошеннических транзакциях в соответствующую финансовую организацию.

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