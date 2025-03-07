ua en ru
Пт, 07 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Telegram вводит платные сообщения: кого это коснется и зачем это нужно

Пятница 07 марта 2025 18:03
UA EN RU
Telegram вводит платные сообщения: кого это коснется и зачем это нужно В Telegram можно отправлять сообщения за деньги (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В мартовском обновлении Telegram появились новые функции, позволяющие публичным личностям и авторам контента контролировать входящие сообщения и монетизировать свою популярность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Telegram.

Теперь пользователи могут сделать переписку с незнакомцами платной, получая за это звезды Telegram. Это не только защищает от спама, но и позволяет монетизировать свое внимание.

Дополнительно в новых чатах теперь отображается информация о собеседнике, включая его страну, дату регистрации и общие группы. Это поможет быстрее распознавать мошенников и избегать нежелательных контактов.

Telegram вводит платные сообщения: кого это коснется и зачем это нужноКак выглядит платное общение в Telegram (gif: Telegram)

Также звезды Telegram теперь можно использовать для оплаты подписки Telegram Premium и выводить через платформу Fragment. Владельцы групп получили возможность управлять балансом звезд, а бизнес - дополнительные скидки на отправку проверочных кодов через Telegram Gateway.

Кроме того, пользователи Android теперь могут транслировать видео на Chromecast, а в профилях появилась функция закрепления подарков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Telegram Приложение
NEWS
Тихий: сегодняшний обстрел - не путь к миру, ожидаем реакции США
Тихий: сегодняшний обстрел - не путь к миру, ожидаем реакции США