Как запретить Telegram скачивать фото и видео автоматически на всех ваших устройствах

Отключаем автозагрузку в Telegram на всех устройствах (фото: Getty Images)

Автоматическая загрузка медиа в Telegram может быть удобной, но она также может занять много места на вашем устройстве. Особенно если вы часто получаете фотографии и видео, которые вам не нужно сохранять.

О том, как отключить автоматическую загрузку фото и видео в Telegram на всех устройствах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технический блог Tech Viral.

Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android Откройте Telegram на своем Android-смартфоне

Нажмите на три горизонтальные линии

В списке опций выберите "Настройки"

На странице настроек прокрутите вниз и выберите пункт "Данные и хранилище"

На странице "Данные и хранилище" найдите опцию "Автоматическая загрузка медиа". Далее, отключите опции "При использовании мобильных данных", "При подключении к Wi-Fi" и "При роуминге" Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android (фото: Tech Viral) Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone Откройте приложение Telegram на вашем iPhone

Когда приложение откроется, перейдите в "Настройки" в правом нижнем углу

В настройках Telegram выберите "Данные и хранилище"

В разделе "Автоматическая загрузка медиа" выберите "Отключено" как для "При использовании сотовой связи", так и для "При использовании Wi-Fi" Это отключит автоматическую загрузку медиа в приложении Telegram на iPhone. Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone (фото: Tech Viral) Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере Если вы используете приложение Telegram для десктопа, выполните несколько простых шагов. Сначала откройте приложение Telegram на вашем ПК

Затем нажмите на три горизонтальные линии

Далее выберите опцию "Настройки"

На странице настроек выберите раздел "Дополнительные"

В разделе "Дополнительные" найдите раздел "Автоматическая загрузка медиа". Здесь будет три опции

Нажмите на любую опцию в разделе "Автоматическая загрузка медиа" и отключите загрузку фотографий и файлов. То же самое нужно сделать для "Личных чатов", "Групп" и "Каналов" Если у вас ограниченная пропускная способность интернета, стоит отключить опцию автоматической загрузки медиа в Telegram. Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере (фото: Tech Viral)