Как запретить Telegram скачивать фото и видео автоматически на всех ваших устройствах
Автоматическая загрузка медиа в Telegram может быть удобной, но она также может занять много места на вашем устройстве. Особенно если вы часто получаете фотографии и видео, которые вам не нужно сохранять.
О том, как отключить автоматическую загрузку фото и видео в Telegram на всех устройствах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технический блог Tech Viral.
Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android
- Откройте Telegram на своем Android-смартфоне
- Нажмите на три горизонтальные линии
- В списке опций выберите "Настройки"
- На странице настроек прокрутите вниз и выберите пункт "Данные и хранилище"
- На странице "Данные и хранилище" найдите опцию "Автоматическая загрузка медиа". Далее, отключите опции "При использовании мобильных данных", "При подключении к Wi-Fi" и "При роуминге"
Как отключить автозагрузку медиа в Telegram для Android (фото: Tech Viral)
Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone
- Откройте приложение Telegram на вашем iPhone
- Когда приложение откроется, перейдите в "Настройки" в правом нижнем углу
- В настройках Telegram выберите "Данные и хранилище"
- В разделе "Автоматическая загрузка медиа" выберите "Отключено" как для "При использовании сотовой связи", так и для "При использовании Wi-Fi"
Это отключит автоматическую загрузку медиа в приложении Telegram на iPhone.
Как отключить автозагрузку медиа в Telegram на iPhone (фото: Tech Viral)
Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере
Если вы используете приложение Telegram для десктопа, выполните несколько простых шагов.
- Сначала откройте приложение Telegram на вашем ПК
- Затем нажмите на три горизонтальные линии
- Далее выберите опцию "Настройки"
- На странице настроек выберите раздел "Дополнительные"
- В разделе "Дополнительные" найдите раздел "Автоматическая загрузка медиа". Здесь будет три опции
- Нажмите на любую опцию в разделе "Автоматическая загрузка медиа" и отключите загрузку фотографий и файлов. То же самое нужно сделать для "Личных чатов", "Групп" и "Каналов"
Если у вас ограниченная пропускная способность интернета, стоит отключить опцию автоматической загрузки медиа в Telegram.
Как отключить автоматическую загрузку медиа в Telegram на компьютере (фото: Tech Viral)
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