Стає жертвою могутніх сил: принц Гаррі стурбований станом Меган Маркл

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: GettyImages)

Чоловік Меган Маркл прокоментував скандал з відомим таблоїдом

Принца Гаррі турбує стан Меган Маркл, яка напередодні подала до суду на популярний британський таблоїд. За його словами, герцогиня Сассекська не витримує натиску з боку громадськості і дуже переживає.

"Я втратив свою матір, і тепер я спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих могутніх сил", - прокоментував принц Гаррі.

Меган Маркл (фото: stylecaster.com)

За словами чоловіка Меган Маркл, безжальну кампанію, яку почали ще під час вагітності його дружини, продовжують досі. Журналісти навмисно вирізали з тексту листа деякі фрази і слова, щоб спотворити його зміст і зіпсувати життя колишньої актриси.

Мова йде про статтю, в якій були опубліковані витяги з листа Меган до свого батька Томаса Маркла. У ньому герцогиня просила припинити завдавати їй болю за допомогою преси.

Поки ж юристи Меган Маркл подали позов про неправомірне використання приватної інформації і порушення авторських прав та закону про захист персональних даних. Однак представник Mail on Sunday стверджують, що видання вважає свою статтю такою, що відповідає всім стандартам, і всіляко буде захищатися в суді.