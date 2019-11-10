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Невдячна дівиця: родичі Меган Маркл загнобили герцогиню

STYLERПерсони    10.11.2019 - 18:02
Невдячна дівиця: родичі Меган Маркл загнобили герцогиню
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Дядько герцогині Сассекской незадоволений поведінкою своєї племінниці

Меган Маркл нерідко потрапляє в гучні скандали з-за свого характеру і цей раз не став винятком. 80-річний дядько колишньої актриси вельми невтішно відзивається про родичці, стверджуючи, що Маркл зовсім про нього забула.

Так, Майкл в бесіді з журналістами зазначив, що та погано відноситься до членів сім'ї, і це його дуже турбує. Літній чоловік страждає хворобою Паркінсона, але не отримує від племінниці ніякої допомоги.

Невдячна дівиця: родичі Меган Маркл загнобили герцогинюМеган Маркл (фото: stylecaster.com)

"Я зробив для неї більше, ніж інші. Мабуть, зробив навіть більше, ніж хто б то не був, а тепер ця невдячна дівчина навіть не цікавиться моїм здоров'ям", - говорить містер Маркл.

Маркл зазначив, що саме він багато років тому допоміг племінниці влаштуватися на стажування у посольство США в Аргентині, де та робила великі успіхи. За словами родича, Меган могла стати чудовим політиком, але пішла в актриси.

Дядько каже, що сподівається рано чи пізно почути Маркл. Відзначається, що герцогиня Сассекская не тільки не спілкується з сім'єю, але і веде себе вкрай неналежно, порушуючи королівські засади і привертаючи зайву увагу.

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