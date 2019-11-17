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Становится жертвой могучих сил: принц Гарри обеспокоен состоянием Меган Маркл

STYLERПерсоны    17.11.2019 - 17:24
Становится жертвой могучих сил: принц Гарри обеспокоен состоянием Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри (фото: GettyImages)

Муж Меган Маркл прокомментировал скандал с известным таблоидом

Принца Гарри беспокоит состояние Меган Маркл, которая накануне подала иск на популярный британский таблоид. По его словам, герцогиня Сассекская не выдерживает натиска со стороны общественности и очень переживает.

"Я потерял свою мать, и теперь я наблюдаю, как моя жена становится жертвой тех самых могучих сил", - прокомментировал принц Гарри.

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По словам супруга Меган Маркл, безжалостную кампанию, которую начали еще во время беременности его жены, продолжают до сих пор. Журналисты намеренно вырезали из текста письма некоторые фразы и слова, чтобы исказить его содержание и подпортить жизнь бывшей актрисе.

Речь идет о статье, в которой были опубликованы выдержки из письма Меган к своему отцу Томасу Марклу. В нем герцогиня просила прекратить причинять ей боли с помощью прессы.

Пока же юристы Меган Маркл подали иск о неправомерном использовании частной информации и нарушение авторских прав и закона о защите персональных данных. Однако представитель Mail on Sunday утверждают, что издание считает свою статью такой, что соответствует всем стандартам, и всячески будет защищаться в суде.

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