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Меган Маркл подала в суд на популярний таблоїд: що сталося

STYLERПерсони    17.11.2019 - 09:15
Меган Маркл подала в суд на популярний таблоїд: що сталося
Меган Маркл (фото: Getty Images)

Герцогиню Сасекську зачепили слова журналістів

Дружина принца Гаррі Меган Маркл подала позов проти популярного британського таблоїду Mail on Sunday. Пов'язаний такий вчинок з тим, що недостовірні заяви про неї і її батька були образливі для герцогині. Про це повідомляє видання Sky News.

Герцогиня Сасекська стверджує, що журналісти висмикнули з її особистого листа до батька деякі слова і фрази, щоб використовувати їх для "очорнення".

Меган Маркл подала в суд на популярний таблоїд: що сталосяМеган Маркл (фото: royal.uk)

Адвокати колишньої актриси мають намір спростувати сфабриковані історії, які стосуються поведінки королівської пари в приватній обстановці, їх відносини, а також витрати подружжя, які нібито лягли на британських платників податків.

Серед історій - інформація про те, що Маркл використовувала 5 тис. фунтів стерлінгів (411, 3 тис. рублів) з бюджетного фонду для придбання мідної ванни і 500 тис. фунтів (41 млн рублів) на поліпшення звукоізоляції в будинку.

Нагадаємо, Лобода розповіла, що думає про Меган Маркл.

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