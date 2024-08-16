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Стало известно, когда Klavdia Petrivna раскроет свою персону

Пятница 16 августа 2024 14:40
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Стало известно, когда Klavdia Petrivna раскроет свою персону Клавдия Петривна (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Иванна Пашкевич

Одна из самых загадочных украинских артисток Клавдия Петровна продолжает тянуть интригу с раскрытием своей личности. Поклонники предполагали, что это произойдет во время ее сольных концертов в Киеве, которые состоятся уже скоро. Впрочем, выяснилось, что фанам, вероятно, придется еще немного подождать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на МУЗВАР.

Так, говорили, что исполнительница впервые покажет лицо 30 и 30 августа в столичном "Дворце спорта", когда будет давать сольные концерты.

Как пишут СМИ, Клавдия раскроет свою персону, скорее всего, в другой день.

Все внимание теперь сконцентрировано на 1 сентября, когда на киевской сцене Origin Stage состоятся эксклюзивные съемки пилотного эпизода YouTube-проекта ORIGIN SHOW.

Главной героиней этого события станет Клавдия Петровна, и мероприятие будет открыто для публики.

Интересно, что на сайте продажи билетов указано, что это "событие для тех, кто любит открывать новое раньше других".

Стало известно, когда Klavdia Petrivna раскроет свою персону

Стало известно, когда Klavdia Petrivna раскроет свою персону

Скриншот

Так что можно предположить, что именно тогда все узнают, кто же прячется за образом певицы.

"Это шанс на ваше свидание с артисткой. Уже без масок (наконец-то!) и в дружеской атмосфере в формате музыки, развлечений, интерактива с публикой и интересных разговоров Клавы с известными гостями-артистами", - говорится в сообщении на сайте.

Напомним, недавно Klavdia Petrivna выпустила свой первый альбом под названием "Їде дах". В него вошли восемь треков, каждый из которых подкреплен невероятным инструментальным звучанием.

Недавно преподавательница по вокалу вынесла свой "вердикт" касательно личности Klavdia Petrivna.

Такое Артем Пивоваров раскрыл неизвестный факт об инкогнито-певице.

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