Стало известно, когда Klavdia Petrivna раскроет свою персону

Одна из самых загадочных украинских артисток Клавдия Петровна продолжает тянуть интригу с раскрытием своей личности. Поклонники предполагали, что это произойдет во время ее сольных концертов в Киеве, которые состоятся уже скоро. Впрочем, выяснилось, что фанам, вероятно, придется еще немного подождать.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на МУЗВАР .

Так, говорили, что исполнительница впервые покажет лицо 30 и 30 августа в столичном "Дворце спорта", когда будет давать сольные концерты.

Как пишут СМИ, Клавдия раскроет свою персону, скорее всего, в другой день.

Все внимание теперь сконцентрировано на 1 сентября, когда на киевской сцене Origin Stage состоятся эксклюзивные съемки пилотного эпизода YouTube-проекта ORIGIN SHOW.

Главной героиней этого события станет Клавдия Петровна, и мероприятие будет открыто для публики.

Интересно, что на сайте продажи билетов указано, что это "событие для тех, кто любит открывать новое раньше других".

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Так что можно предположить, что именно тогда все узнают, кто же прячется за образом певицы.

"Это шанс на ваше свидание с артисткой. Уже без масок (наконец-то!) и в дружеской атмосфере в формате музыки, развлечений, интерактива с публикой и интересных разговоров Клавы с известными гостями-артистами", - говорится в сообщении на сайте.

Напомним, недавно Klavdia Petrivna выпустила свой первый альбом под названием "Їде дах". В него вошли восемь треков, каждый из которых подкреплен невероятным инструментальным звучанием.