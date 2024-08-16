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Стало відомо, коли Klavdia Petrivna розкриє свою персону

П'ятниця 16 серпня 2024 14:40
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Стало відомо, коли Klavdia Petrivna розкриє свою персону Klavdia Petrivna (фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Іванна Пашкевич

Одна з найзагадковіших українських артисток Клавдія Петрівна продовжує тягнути інтригу з розкриттям своєї особистості. Прихильники припускали, що це станеться під час її сольних концертів у Києві, які відбудуться вже скоро. Втім, з’ясувалося, що фанам, ймовірно, доведеться ще трохи почекати.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) p посиланням на МУЗВАР.

Так, подейкували, що виконавиця вперше покаже обличчя 30 і 30 серпня у столичному "Палаці спорту", коли даватиме сольні концерти.

Як пишуть ЗМІ, Клавдія розкриє свою персону скоріше за все в інший день.

Уся увага тепер зосереджена на 1 вересня, коли на київській сцені Origin Stage відбудуться ексклюзивні зйомки пілотного епізоду YouTube-проєкту ORIGIN SHOW.

Головною героїнею цієї події стане Клавдія Петрівна, і захід буде відкрито для публіки.

Цікаво, що на сайті продажу квитків зазначено, що це "подія для тих, хто любить відкривати нове раніше за інших".

Стало відомо, коли Klavdia Petrivna розкриє свою персону

Стало відомо, коли Klavdia Petrivna розкриє свою персону

Скріншот

Тож можна припустити, що саме тоді всі дізнаються, хто ж ховається за образом співачки.

"Це шанс на ваше побачення з артисткою. Вже без масок (нарешті!) і у дружній атмосфері в форматі музики, розваг, інтерактиву з публікою і цікавих розмов Клави з відомими гостями-артистами", - йдеться в повідомленні на сайті.

Нагадаємо, нещодавно Klavdia Petrivna випустила свій перший альбом під назвою "Їде дах". До нього увійшли вісім треків, кожен із яких підкріплений неймовірним інструментальним звучанням.

Нещодавно викладачка з вокалу винесла свій "вердикт" стосовно особистості Klavdia Petrivna.

Такоє Артем Пивоваров розкрив невідомий факт про інкогніто-співачку.

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