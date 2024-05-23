Артем Пивоваров раскрыл неизвестный факт о Klavdia Petrivna

Известный украинский певец Артем Пивоваров, записавший мощный дуэт с загадочной артисткой Klavdia Petrivna , признался, что думает о девушке. Артист видел ее без маски и шляпы, а также знает то, чего не знают ее фаны.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Пивоваров рассказал в интервью Рамине Эсхакзай, которое уже вышло на ее YouTube-канале.

Кто был инициатором дуэта

Пивоваров отметил, что он и Klavdia Petrivna выпустили трек в рамках его проекта "Твої вірші, мої ноти".

"Я выступаю инициатором, потому что это мой проект. И в зависимости от того, какие идеи приходят ко мне, я делю. Ну, у меня есть градации, с кем я мог бы это сделать энергетически, смыслово, по наполнению", - пояснил певец.

По словам артиста, песню "Барабан" он написал около 6 месяцев назад. Сначала он вообще планировал выпустить ее сольно. Но потом Пивоваров познакомился с Клавдией и его командой.

Пивоваров и Клавдия Петровна (скриншот)

Неизвестный факт о Klavdia Petrivna

Когда артист рассказывал о знакомстве с девушкой, он опроверг появившиеся в сети слухи.

"Мы познакомились с Klavdia Petrivna, с ее менеджментом. Кстати, если кому-то интересно, это не Ирина Горовая. Потому что есть люди, многие, которые пишут, что это ее продюсер, это не так", - отметил Пивоваров.

"У нее есть отдельный лейбл "Небо Мьюзик". И оказалось, что мы очень давно знакомы с ней, она была на многих моих концертах. И как-то так все очень быстро произошло, произошла магия", - добавил он.

Когда Пивоваров и Клавдия встретились на студии и записали трек, он предложил ей впервые появиться на публике. И тогда девушка согласилась, она вышла на сцену во время концерта певца во Дворце спорта.

Также Пивоваров рассказал, было ли оправдано его ожидание, когда он впервые увидел артистку без маски.

"Когда я впервые услышал музыку Клавдии Петровны, я немного по-другому себе визуализировал образ этого человека. Но пообщавшись с ней я понял, что не нужно судить по внешности. Потому что эта девочка действительно взрослая не по своим годам", - заявил певец.