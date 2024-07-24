Стало известно, когда Джамала даст первый концерт в статусе многодетной мамы

Джамала, которая в конце мая в третий раз стала мамой , анонсировала первый большой концерт в статусе многодетной мамы. Он пройдет в Киеве в первый день осени.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию артистки в ее Instagram -аккаунте.

Где и когда именно состоится концерт Джамалы

Большой концерт Джа состоится 1 сентября в культурном пространстве V'YAVA, которое находится в Киеве на ВДНГ.

Этим концертом артистка собирается отпраздновать свой День рождения вместе с посетителями и насладиться последним летним вайбом в первый день осени.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я очень люблю лето, а еще больше люблю летние выступления под открытым небом", - говорит Джамала и добавляет, что для нее это "очень волнующее", потому что это ее первый концерт "в новом статусе многодетной мамы".

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица говорит, что она вдохновляется своими детьми.

"Однозначно, наша встреча будет полна любви и нежности, а главное, сейчас концерты - это позволить себе собрать людей, чувствовать ответственность, молиться, чтобы не было тревог, вспоминать тех, кто ушел, собирать деньги на ВСУ, позволить себе немного насладиться, благодарить ВСУ. И очень символично, что сразу после моего Дня рождения, у нас есть такая возможность встретиться, где я спою для вас песни из разных альбомов", - сказала Джамала.

Какие песни споет Джамала 1 сентября

Во время концерта артистка обещает спеть любимые песни своих поклонников. Мы собрали несколько самых популярных треков певицы на сегодняшний день.

"Крила"

"Люблю"

"Шлях додому"

"1944"

"Заплуталась"