Джамала третий раз стала мамой и раскрыла пол малыша (фото)

Певица Джамала сообщила о счастливом моменте в жизни - она родила третьего ребенка. На свет появился мальчик.

О радостном известии сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу исполнительницы.

Что известно о новорожденном ребенке

Так, у Джамалы 24 мая в роддоме "Лелека" родился сын.

Вес малыша, которого назвали Алим Сеит, 3410 граммов, а рост 50 сантиметров.

"4.05.2024. Alim Seit-Bekir Oğlu Süleymanov. Мой третий маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день,

В холод стану домом,

Я тебе зігрію сонцем,

Світлим променем, вогнем

Люблю", - написала Джамала.

Джамала родила третьего ребенка (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что Джамала вышла замуж за украинского бизнесмена Бекира Сулейманова, и их свадьба состоялась в апреле 2017 года. Пара воспитывает двух сыновей - Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020). Это третий сын для супругов.

Певица объявила о своей беременности в феврале 2024 года.

В комментариях звезду поздравили с рождением сына и пожелали здоровье маме и малышу.