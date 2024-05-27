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5 самых нежных клипов Джамалы о любви, любви и семье

Понедельник 27 мая 2024 16:58
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5 самых нежных клипов Джамалы о любви, любви и семье Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Иванна Пашкевич

27 мая певица Джамала сообщила поклонникам радостную новость: она в третий раз стала мамой.

РБК-Украина (проект Styler) поздравляет певицу и вспоминает ее лучшие клипы о любви, любви и семье.

Запуталась, 2014

Скучаю, 2017

Крылья, 2019

Влюбленная, 2023

Люблю, 2024

Ранее мы рассказывали, чт оведущая "Единых новостей" крестила 6-месячную дочь Агату и впервые показала ее лицо.

Также мы писали, что муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе.

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