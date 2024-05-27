5 самых нежных клипов Джамалы о любви, любви и семье
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
27 мая певица Джамала сообщила поклонникам радостную новость: она в третий раз стала мамой.
РБК-Украина (проект Styler) поздравляет певицу и вспоминает ее лучшие клипы о любви, любви и семье.
Запуталась, 2014
Скучаю, 2017
Крылья, 2019
Влюбленная, 2023
Люблю, 2024
Ранее мы рассказывали, чт оведущая "Единых новостей" крестила 6-месячную дочь Агату и впервые показала ее лицо.
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