5 самых нежных клипов Джамалы о любви, любви и семье

27 мая певица Джамала сообщила поклонникам радостную новость: она в третий раз стала мамой .

РБК-Украина (проект Styler) поздравляет певицу и вспоминает ее лучшие клипы о любви, любви и семье.

Ранее мы рассказывали, чт оведущая "Единых новостей" крестила 6-месячную дочь Агату и впервые показала ее лицо.

Также мы писали, что муж Ефросининой поразил словами о ней на фоне слухов о разводе.