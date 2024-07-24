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Стало відомо, коли Джамала дасть перший концерт у статусі багатодітної мами

Середа 24 липня 2024 16:10
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Стало відомо, коли Джамала дасть перший концерт у статусі багатодітної мами Джамала анонсувала перший концерт після народження третьої дитини (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Дмитро Войналович

Джамала, яка наприкінці травня втретє стала мамою, анонсувала перший великий концерт у статусі багатодітної матусі. Він відбудеться у Києві в перший день осені.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію артистки у її Instagram-акаунті.

Де і коли саме відбудеться концерт Джамали

Великий концерт Джа відбудеться 1 вересня у культурному просторі V'YAVA, що знаходиться у Києві на ВДНГ.

Цим концертом артистка збирається відсвяткувати свій День народження разом із відвідувачами та насолодитися останнім літнім вайбом у перший день осені.

Стало відомо, коли Джамала дасть перший концерт у статусі багатодітної мами

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Я дуже люблю літо, а ще більше люблю літні виступи просто неба", - говорить Джамала і додає, що для неї це "дуже хвилююче", бо це її перший концерт "у новому статусі багатодітної мами".

Стало відомо, коли Джамала дасть перший концерт у статусі багатодітної мами

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка каже, що нині вона надихається своїми дітьми.

"Однозначно, наша зустріч буде сповнена любові та ніжності, а головне, зараз концерти - це про дозволити собі зібрати людей, відчувати відповідальність, молитися, щоб не було тривог, згадувати тих, хто пішов, збирати гроші на ЗСУ, дозволити собі трохи насолодитися, дякувати ЗСУ. І дуже символічно, що одразу після мого Дня народження, у нас є така можливість зустрітися, де я заспіваю для вас пісні з різних альбомів", - сказала Джамала.

Які пісні заспіває Джамала 1 вересня

Під час концерту артистка обіцяє заспівати улюблені пісні своїх шанувальників. Ми зібрали кілька найпопулярніших треків співачки на сьогодні.

"Крила"

"Люблю"

"Шлях додому"

"1944"

"Заплуталась"

Пропонуємо вам також 5 найніжніших кліпів Джамали про любов, кохання і сім'ю.

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