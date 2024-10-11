Стало известно, кем сейчас работает легендарный Лери Винн, хиты которого все пели в 90-х

Так, мужчина опубликовал совместное фото с легендой 90-х. Реагируя на комментарии удивленных пользователей, отметил, что снимок сделан в Виннице.

Выяснилось, что Лери Винн работает там водителем такси.

"Однажды в один теплый осенний вечер… Встреча с Лери Винн", - подписал мужчина фотографию.

К слову, в комментарии РБК-Украина Ярослав подтвердил, что исполнитель действительно находится в своем родном городе, где "таксует".

Как сейчас выглядит Лери Винн (фото: facebook.com/yaroslav.kondratenko)

Кто такой Лери Винн

Валерий Дятлов, более известный под сценическим именем Лери Винн, родился в 1962 году в Днепре, а позже переехал с семьей в Винницу. Его путь на большую сцену начался в 1990-м, и только девять лет спустя он был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

Широкую популярность исполнителю принесла композиция Анатолия Киреева "Ветер", которая стала его визитной карточкой не только в Украине, но и на просторах СНГ. Однако его творчество не ограничивается этой песней - альбом "Ветер с острова дождей" стал культовым среди профессионалов и любителей качественной музыки.

В 1997 году Валерий Дятлов переехал в Киев, где стал ведущим музыкального проекта "Шлягер".

Примечательно, что в промежутках между творческой деятельностью он успел съездить в Польшу, где занимался продажей дефицитных товаров. Однако его депортировали, и он вернулся на родину.

Также известно, что Лери Винн предпринимал попытки сделать карьеру в России, но они оказались безуспешными. В 2000-х годах артист постепенно исчез из виду публики.

Чем он занимался потом

Известно, что после долгой паузы Лери Винн открыл бизнес - ивент-агентство, которое специализировалось на организации праздничных мероприятий. Музыкант неоднократно признавался, что эта деятельность доставляет ему настоящее удовольствие.

"Я долгое время вдохновлялся атмосферой шоу-бизнеса, но потом сделал паузу и отошел в сторону. Теперь я с головой погружен в ивент-менеджмент. Не уверен, что готов вернуться на сцену", - делился артист своими мыслями.

Лери Винн (фото: facebook.com/leriwinn)

Кроме того, у музыканта двое детей: сын Артем, занимающийся музыкой, и дочь Полина, активно помогавшая родителям в семейном бизнесе.

Работает ли агентство сейчас - неизвестно.

В чем обвинил Олега Винника

Ларри Винн не раз упрекал беглого певца в том, что тот скопировал его образ. При сравнении их фотографий можно заметить похожие прически, стиль в одежде и манеру выступления.

"А ничего страшного, что Винник слизан полностью с меня. Причем даже не скрывая этого. Ну, я это знаю, я общался с людьми, которые все это делали. Они говорят: «А что, тебе жаль? Ты все равно, типа, там ничего не делаешь». А ничего страшного, что костюмчик, манера - это я, только образца, там, 1998-2000-х", - говорил ранее Лери в программе "ЖВЛ".

Что говорил о войне в Украине

Лери Винн не оставался в стороне от войны в Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ он активно высказывался на своей странице в Facebook, записывая обращения к знаменитостям-путинистам из российского шоу-бизнеса, с которыми когда-то тесно сотрудничал.

"Что происходит в Украине, вам не видно, вам удобнее болтать из подворотни. Но здесь идет массовое истребление мирного населения, бомбардировка жилых кварталов, детских садов, больниц. Господа-товарищи типа Баскова, Охлобыстина, Костомарова, Валуева искренне разделяют мнение их лидера о том, что российская армия "освобождает Украину" от гнета "наркоманов, нацистов, преступников", - заявлял артист.

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"Во-первых, не надо освобождать нас, мы и так свободны. Товарищи, не надо отсиживаться и прятаться за наградами Путина и спинами ваших 19-летних пацанов. Если вы так свято верите, что российская армия несет мир, берите в руки оружие, станьте впереди и ведите их вперед. Будете их вдохновлять. Автоматы в руки, и в Украину. А мы здесь вас встретим с распростертыми объятиями. Гостеприимство обеспечим по высшему разряду, райдеры можете не присылать, мы и так знаем, как вас встречать", - говорил он.