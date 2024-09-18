Как сейчас выглядит и чем занимается Юлия Руднева - победительница "Фабрики звезд-4" (фото)

РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, что известно о жизни артистки сегодня и что она публикует в своих соцсетях.

Карьера

Юлия Руднева с 6-летнего возраста начала заниматься хореографией. Затем около 10 лет профессионально занималась бальной хореографией. Далее - окончила музыкальную школу по классу "фортепиано" и Киевский университет культуры по классу "эстрадное пение".

Позже Юлия принимала участие в первом украинском мюзикле "Экватор", где получила главную роль. Также снималась в телесериале "Отдел 44", где также играла главную роль. А еще - сериал "Мольфар", тоже главная роль.

Юлия - победительница шоу "Фабрика звезд 4", которое вышло на экраны в 2011 году. После завершения проекта она продолжила заниматься музыкальной деятельностью и, как можно заметить, не покинула любимое дело до сих пор.

Ведь сейчас Руднева продолжает создавать собственную музыку, и исполнение своих песен она демонстрирует под звучание симфонического оркестра и иногда кавер-бэндов.

Жизнь Рудневой сейчас

Юлия продолжает вести соцсети, в шапке профиля в Instagram презентует себя как певица, автор песен и победительница вышеупомянутой музыкальной программы.

Также артистка делится кадрами с путешествий и публикует некоторые свои мысли. Кроме того, она выкладывает фото и видео с выступлений и время от времени демонстрирует себя в разных амплуа. Фото певицы из ее соцсетей можете увидеть на странице ниже:

Фото из соцсетей Рудневой (Фото: instagram.com/ulirud)

Свою личную жизнь Руднева не афиширует, и на ее странице не найти романтических кадров. Основное внимание в блое звезды уделено ее творчеству, рабочим моментам и ярким снимкам из разнообразных фотосессий.

В комментариях коллеги и подписчики пишут о том, что Юлия выглядит потрясающе.

Юлия Руднева сегодня (Фото: instagram.com/ulirud)

К слову, в декабре прошлого года певица посвятила пост своей родной Одессе.

"Моя родная Украина - тебе говорят, что ты сильная и непобедимая, потому что ты мамочка наша! Мой родной дом, мой Киев - тебе говорят ты сильный и устоишь, потому что ты крепость! Моя родная Одесса, мой родительский дом - тебе говорят, что ты сильная и всеобъемлющая, потому что ты жемчужина Черного моря! Ведь Любовь и понимание в каждой семье - это важнейший код Нашей нации", - писала Руднева и делилась кадром, сделанным на фоне Эйфелевой башни в Париже.

Певица часто путешествует (Фото: instagram.com/ulirud)