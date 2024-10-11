Стало відомо, ким зараз працює легендарний Лері Вінн, хіти якого всі співали в 90-х

Так, чоловік опублікував спільне фото з легендою 90-х. Реагуючи на коментарі здивованих юзерів, зазначив, що знімок зроблений у Вінниці.

З'ясувалося, що Лері Вінн працює там водієм таксі.

"Якось одного теплого осіннього вечора… Зустріч з Лері Вінн", - підписав чоловік світлину.

До слова, у коментарі РБК-Україна Ярослав підтвердив, що виконавець дійсно наразі перебуває у своєму рідному місті, де "таксує".

Як зараз виглядаэ Лері Вінн (фото: facebook.com/yaroslav.kondratenko)

Хто такий Лері Вінн

Валерій Дятлов, більш відомий під сценічним ім'ям Лері Вінн, народився у 1962 році в Дніпрі, а пізніше переїхав із сім'єю до Вінниці. Його шлях на велику сцену розпочався у 1990-му, і лише через дев'ять років він був удостоєний звання заслуженого артиста України.

Широку популярність виконавцю принесла композиція Анатолія Кірєєва "Ветер", яка стала його візитною карткою не тільки в Україні, а й на просторах СНД. Однак його творчість не обмежується лише цією піснею - альбом "Ветер с острова дождей" став культовим серед професіоналів і любителів якісної музики.

У 1997 році Валерій Дятлов переїхав до Києва, де став ведучим музичного проекту "Шлягер".

Цікаво, що в проміжках між творчою діяльністю він встиг з'їздити до Польщі, де займався продажем дефіцитних товарів. Однак його депортували, і він повернувся на батьківщину.

Також відомо, що Лері Вінн робив спроби зробити кар'єру в Росії, але вони виявилися безуспішними. У 2000-х роках артист поступово зник з поля зору публіки.

Чим він займався потім

Відомо, що після довгої паузи Лері Вінн відкрив бізнес - івент-агентство, яке спеціалізувалося на організації святкових заходів. Музикант неодноразово зізнавався, що ця діяльність приносить йому справжнє задоволення.

"Я довгий час надихався атмосферою шоу-бізнесу, але потім зробив паузу і відійшов убік. Тепер я з головою занурений в івент-менеджмент. Не впевнений, що готовий повернутися на сцену", - ділився артист своїми думками.

Лері Вінн (фото: facebook.com/leriwinn)

Крім того, у музиканта двоє дітей: син Артем, який займається музикою, і дочка Поліна, яка активно допомагала батькам у сімейному бізнесі.

Чи працює агентство зараз - невідомо.

У чому звинуватив Олега Винника

Лері Вінн не раз дорікав співаку-втікачу у тому, що той скопіював його образ. При порівнянні їхніх фотографій можна помітити схожі зачіски, стиль в одязі та манеру виступу.

"А нічого страшного, що Винник злизаний повністю з мене. При чому навіть не приховуючи цього. Ну, я це знаю, я спілкувався з людьми, які все це робили. Вони кажуть: "А що, тобі шкода? Ти все одно, типу, там нічого не робиш». А нічого страшного, що костюмчик, манера - це я, тільки зразка, там, 1998-2000-х", - говорив раніше Лері в програмі “ЖВЛ”.

Що говорив про війну в Україні

Лері Вінн не залишався осторонь з приводу війни в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він активно висловлювався на своїй сторінці у Facebook, записуючи звернення до знаменитостей-путіністів із російського шоу-бізнесу, з якими колись тісно співпрацював.

"Що відбувається в Україні, вам не видно, вам зручніше патякати з підворіття. Але тут йде масове винищення мирного населення, бомбардування житлових кварталів, дитячих садків, лікарень. Панове-товариші типу Баскова, Охлобистіна, Костомарова, Валуєва щиро поділяють думку їхнього лідера про те, що російська армія "звільняє Україну" від гніту "наркоманів, нацистів, злочинців", - заявляв артист.

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“По-перше, не треба звільняти нас, ми і так вільні. Товариші, не треба відсиджуватися і ховатися за нагородами Путіна і спинами ваших 19-річних пацанів. Якщо ви так свято вірите, що російська армія несе мир, беріть в руки зброю, станьте попереду і ведіть їх вперед. Будете їх надихати. Автомати в руки, і в Україну. А ми тут вас зустрінемо з розкритими обіймами. Гостинність забезпечимо по вищому розряду, райдери можете не надсилати, ми й так знаємо, як вас зустрічати", - казав він.