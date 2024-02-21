Стало известно, какие страны ЕС считают украинских беженцев угрозой: ответ шокирует

Граждане каких стран ЕС считают украинских беженцев угрозой

По мнению экспертов, география поддержки Украины и ее граждан на фоне полномасштабного вторжения РФ претерпела изменения. Не все также верят, что Украина победит в войне.

Общепринятым мнением ранее было то, что одними из самых больших сторонников нашего государства были ближайшие соседи. Так было с точки зрения государственной поддержки Киева и открытости для приема украинских беженцев.

В то же время сейчас Украина имеет сильнейшую общественную поддержку в далекой Швеции, Португалии или Испании, тогда как солидарность людей в соседних странах существенно уменьшилась.

Это может шокировать, но больше всего людей видят угрозу в украинских мигрантах в Польше - 40% респондентов.

Следующими являются Венгрия (37%) и Румыния (35%).

В целом же 23% опрошенных европейцев склоняются к тому, что беженцы из Украины могут представлять угрозу. В то же время 28% людей считают их скорее возможностью для своей страны.

Являются ли выходцы из Украины угрозой или возможностью для страны (инфографика: ecfr.eu)

Основное о опросе

Опрос YouGov and Datapraxis был проведен в январе 2024 года по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В нем приняли участие граждане из 12 европейских стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

По результатам проведенного опроса эксперты ECFR подготовили соответствующий итоговый доклад.