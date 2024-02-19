Украинцы рассказали о жизни в немецких лагерях для беженцев

Германия остается страной, которую украинцы чаще всего выбирают для получения временной защиты. Из-за дефицита жилья столица страны и многие регионы уже прекратили прием новых беженцев. Украинцы рассказали об условиях жизни в лагерях для беженцев в аэропорту Тегель в Берлине.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Global news .

Как живут украинские беженцы

38-летняя украинка Екатерина приехала в Германию из-за войны. Там она хотела начать новую жизнь. Однако этот процесс оказался более запутанным, напряженным и длительным, чем она ожидала.

Лагерь для беженцев находится в бывшем аэропорту Тегеля в Берлине.

Женщина и ее две дочери-подростки жили в одной комнате с другими людьми, и только тонкий занавес отделял их от сотен других. Двухъярусные кровати стояли вдоль стен и были увешаны одеждой и простынями, чтобы хоть как-то уединиться.

Со временем у дочери Екатерины украли телефон и паспорт.

"Здесь нет такого понятия, как безопасность. Каждый день мы на грани, потому что не знаем, что нас ждет завтра", - рассказала женщина.

По ее словам, в лагере беженцы подавали не съедобную еду. Запах тухлых вареных яиц выделяется в памяти Екатерины о ее шести месяцах жизни в лагере.

"Когда их очищаешь, запах ужасен", - сказала она.

Екатерина сидит на фоне лагеря (фото: globalnews)

В частности, из-за такой пищи возникли проблемы с желудком.

По данным государственных чиновников, более 4400 беженцев живут в бывшем аэропорту в крупных белых палатках, установленных на взлетно-посадочной полосе.

Лагерь в Тегеле может закрыться уже в этом году. Поэтому неизвестно, куда пойдут все эти люди.

Известно, что в 2020 году аэропорт использовался в качестве центра вакцинации против COVID-19. С началом войны его быстро переоборудовали в регистрационный пункт и убежище.

Что есть в лагере

Организация, которая управляет лагерем, устроила разные меры, чтобы занять людей. Есть баскетбольная площадка, футбольное поле и небольшой сад возле палаток.

Внутри есть игровые зоны для детей и классы.

Некоторые беженцы рассказали, что не знают немецкого или английского, поэтому им тяжело найти жилье самостоятельно.

"Ждем квартиру. Мы думали, что нам дадут жилье", - рассказал 37-летний Владимир, который пять месяцев жил в Тегеле с женой и четырьмя детьми, которым не было и пяти лет.

Лагерь для беженцев в аэропорту Тегель в Берлине (кадр с видео)

Он рассказал, что после нескольких месяцев пребывания в лагере они пытались искать квартиру, но "языковой барьер сделал это невозможным".

В частности, квартиры обычно сдают в аренду тем, у кого есть деньги и надежная работа.

Что "работает" против беженцев

По словам Владимира, то, что ты безработный и имеешь документы на временное проживание, тоже работает против беженцев.

"Большинство людей подвергаются дискриминации, особенно те, кто все еще находится в лагерях", - сказал он.

Осенью, когда Екатерина пыталась договориться, чтобы она и ее дочери переехали в общежитие, ей отказали, когда она сообщила, что сейчас живет в аэропорту Тегель.

Клеопатра Тюммлер, работающая в немецком Красном Кресте, сказала, что ситуация не идеальна, но работники делают все возможное, чтобы удовлетворить людей.

Недавно лагерь был расширен, чтобы разместить еще 2500 человек, общая емкость увеличилась до 7000 человек.

Внутри лагеря было высокое напряжение между украинскими беженцами и новоприбывшими мигрантами из Турции, Сирии, Афганистана, Грузии и Молдовы.

Могут ли закрыть лагерь

Если власти не проголосуют за продолжение работы лагеря, он будет закрыт до конца года, чтобы можно было приступить к масштабной реконструкции территории. Бывший аэропорт будет превращен в "умный город" с жилым районом, заповедником, университетским городком и центром стартапов.

После шести месяцев в Тегеле Екатерина переехала в другой лагерь для беженцев в аэропорту Темпельхоф в Берлине. Теперь она планирует искать квартиру в другом районе Германии, ведь там они доступнее.

Украинская беженка Екатерина (кард с видео)

Женщина записалась на языковые курсы, планирует обновить водительские удостоверения, чтобы получить работу водителя и надеется, что ее дочери вскоре смогут продолжить обучение.