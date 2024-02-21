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Сколько европейцев верят, что Украина победит в войне: ответ вас удивит

Среда 21 февраля 2024 11:15
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Сколько европейцев верят, что Украина победит в войне: ответ вас удивит Победит ли Украина в войне с РФ - ответили граждане ЕС (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Победит ли Украина в войне с Россией и сколько жителей стран Европейского Союза в это верят - показал проведенный в январе текущего года опрос.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на доклад экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR) рассказывает, что жители ЕС думают о завершении войны в Украине.

Основное о опросе

Опрос YouGov and Datapraxis был проведен в январе 2024 года по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В нем приняли участие граждане из 12 европейских стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

По результатам проведенного опроса эксперты ECFR подготовили соответствующий итоговый доклад.

Сколько европейцев верят, что Украина победит

Исходя из результатов опроса, только 10% европейцев верят, что Украина победит в войне с Россией.

Даже в наиболее оптимистично настроенных странах-членах ЕС - Польше, Швеции и Португалии - в победу Киева верят только 17% респондентов.

В то же время, вдвое больше людей - 20% - прогнозируют победу страны-агрессора.

Самым распространенным мнением, к которому склонялись 37% респондентов, стало то, что война между Украиной и РФ закончится "компромиссным урегулированием", хотя некоторые страны больше склонялись к такому результату, чем другие.

Кроме того, жители Швеции (50%), Португалии (48%) и Польши (47%) склонны считать, что Европа должна помочь Украине дать отпор агрессору.

В то время как в Венгрии (64%), Греции (59%), Италии (52%) и Австрии (49%) преобладает мнение о давлении на Киев, "чтобы было согласие для урегулирования".

Во Франции, Германии, Нидерландах и Испании мнения разделились более равномерно.

Сколько европейцев верят, что Украина победит в войне: ответ вас удивит

Что думают европейцы о наиболее вероятном исходе российско-украинской войны (инфографика: ecfr.eu/publication)

Напомним, ранее мы рассказывали, чего Украина ждет от Запада и как война меняет политику Европы.

Читайте также, что думает глава Еврокомиссии о вступлении Украины в ЕС.

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