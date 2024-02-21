Стало відомо, які країни ЄС вважають українських біженців загрозою: відповідь шокує

Українські біженці в Європі рятуються від регулярних атак РФ на тлі повномасштабної війни та інших воєнних злочинів, які чинить країна-агресор. Однак дехто з мешканців Європейського Союзу вважає наших громадян загрозою для своєї країни.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на доповідь експертів Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) розповідає, що мешканці ЄС думають про українців, змушених тікати від війни з власної країни.
На думку експертів, географія підтримки України та її громадян на тлі повномасштабного вторгнення РФ зазнала змін. Не всі також вірять, що Україна переможе у війні.
Загальноприйнятою думкою раніше було те, що одними з найбільших прихильників нашої держави були найближчі сусіди. Так було з погляду державної підтримки Києва та відкритості для прийому українських біженців.
Водночас нині Україна має найсильнішу громадську підтримку в далекій Швеції, Португалії чи Іспанії, тоді як солідарність людей у сусідніх країнах суттєво зменшилась.
Це може шокувати, але найбільше людей бачать загрозу в українських мігрантах у Польщі - 40% респондентів.
Наступними є Угорщина (37%) та Румунія (35%).
В цілому ж 23% опитаних європейців схиляються до того, що біженці з України можуть становити загрозу. Водночас 28% людей вважають їх радше можливістю для своєї країни.
Чи є вихідці з України загрозою або ж можливістю для країни (інфографіка: ecfr.eu)
Опитування YouGov and Datapraxis було проведене в січні 2024 року на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).
У ньому взяли участь громадяни з 12 європейських країн: Австрії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.
За результатами проведеного опитування експерти ECFR підготували відповідну підсумкову доповідь.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки українок хочуть повернутися з Польщі та як вони живуть.
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