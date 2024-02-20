Сколько украинок хотят вернуться из Польши и как они живут: исследование

Польша – на втором месте в Европе по числу украинских беженцев. В стране остаются более 950 тысяч украинцев со временной защитой, большинство из которых – женщины с детьми.

Как устроились украинки в соседней стране и сколько из них хотят вернуться домой, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на inpoland.net.pl .

Междисциплинарная лаборатория исследования войны в Украине при Университете Комиссии народного образования в Кракове провела исследование об интеграции украинских беженцев. Средний возраст участниц опроса – 44 года. Большинство из них (53%) приехали с детьми. 47% детей-беженцев посещают польские школы.

Три четверти опрошенных (75%) живут в крупных городах с населением более 500 000 человек. 73% украинок находятся в Польше больше года, более половины не возвращались в Украину за это время. 62% опрошенных живут в том же городе, куда приехали впервые. Две трети участниц исследования (66%) арендуют квартиры или комнаты.

Почти половина респонденток смогли устроиться на работу. Но для многих остается проблемой низкий уровень знания языка. В частности, на польском говорят 45% опрошенных, 20% понимают этот язык, но не разговаривают. Учили польский язык 81% опрошенных украинок, активно изучают – 57%.

В то же время, почти половина украинок в Польше не готовы возвращаться в Украину в ближайшее время. 47% опрошенных намерены остаться в Польше навсегда или на время. А 42% украинок ответили, что планируют вернуться в Украину. Среди факторов, которые побудят беженок вернуться:

окончание войны – 67%;

прекращение боевых действий и бомбардировок –.43%;

хорошо оплачиваемая работа в Украине – 38%;

преодоление коррупции – 31%;

более высокий уровень жизни – 28%.

В то же время, многие украинки оценивают свою ситуацию как психологически тяжелую. Треть опрошенных обращались к психологу, у почти половины были симптомы депрессии.