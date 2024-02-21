Стало известно, какие страны ЕС считают украинских беженцев угрозой: ответ шокирует

Украинские беженцы в Европе спасаются от регулярных атак РФ на фоне полномасштабной войны и других военных преступлений, совершаемых страной-агрессором. Однако некоторые жители Европейского Союза считают наших граждан угрозой для своей страны.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на доклад экспертов Европейского совета по международным отношениям (ECFR) рассказывает, что жители ЕС думают об украинцах, вынужденных бежать от войны из собственной страны.

Граждане каких стран ЕС считают украинских беженцев угрозой

По мнению экспертов, география поддержки Украины и ее граждан на фоне полномасштабного вторжения РФ претерпела изменения. Не все также верят, что Украина победит в войне.

Общепринятым мнением ранее было то, что одними из самых больших сторонников нашего государства были ближайшие соседи. Так было с точки зрения государственной поддержки Киева и открытости для приема украинских беженцев.

В то же время сейчас Украина имеет сильнейшую общественную поддержку в далекой Швеции, Португалии или Испании, тогда как солидарность людей в соседних странах существенно уменьшилась.

Это может шокировать, но больше всего людей видят угрозу в украинских мигрантах в Польше - 40% респондентов.

Следующими являются Венгрия (37%) и Румыния (35%).

В целом же 23% опрошенных европейцев склоняются к тому, что беженцы из Украины могут представлять угрозу. В то же время 28% людей считают их скорее возможностью для своей страны.

Являются ли выходцы из Украины угрозой или возможностью для страны (инфографика: ecfr.eu)

Основное о опросе

Опрос YouGov and Datapraxis был проведен в январе 2024 года по заказу Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

В нем приняли участие граждане из 12 европейских стран: Австрии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Испании и Швеции.

По результатам проведенного опроса эксперты ECFR подготовили соответствующий итоговый доклад.