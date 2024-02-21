Стало відомо, які країни ЄС вважають українських біженців загрозою: відповідь шокує

Українські біженці в Європі рятуються від регулярних атак РФ на тлі повномасштабної війни та інших воєнних злочинів, які чинить країна-агресор. Однак дехто з мешканців Європейського Союзу вважає наших громадян загрозою для своєї країни.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на доповідь експертів Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR) розповідає, що мешканці ЄС думають про українців, змушених тікати від війни з власної країни.

Громадяни яких країн ЄС вважають українських біженців загрозою

На думку експертів, географія підтримки України та її громадян на тлі повномасштабного вторгнення РФ зазнала змін. Не всі також вірять, що Україна переможе у війні.

Загальноприйнятою думкою раніше було те, що одними з найбільших прихильників нашої держави були найближчі сусіди. Так було з погляду державної підтримки Києва та відкритості для прийому українських біженців.

Водночас нині Україна має найсильнішу громадську підтримку в далекій Швеції, Португалії чи Іспанії, тоді як солідарність людей у сусідніх країнах суттєво зменшилась.

Це може шокувати, але найбільше людей бачать загрозу в українських мігрантах у Польщі - 40% респондентів.

Наступними є Угорщина (37%) та Румунія (35%).

В цілому ж 23% опитаних європейців схиляються до того, що біженці з України можуть становити загрозу. Водночас 28% людей вважають їх радше можливістю для своєї країни.

Чи є вихідці з України загрозою або ж можливістю для країни (інфографіка: ecfr.eu)

Основне про опитування

Опитування YouGov and Datapraxis було проведене в січні 2024 року на замовлення Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR).

У ньому взяли участь громадяни з 12 європейських країн: Австрії, Франції, Німеччини, Греції, Угорщини, Італії, Нідерландів, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії та Швеції.

За результатами проведеного опитування експерти ECFR підготували відповідну підсумкову доповідь.