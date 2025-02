Стало известно, кто едет на "Евровидение-2025" от Украины

Выступление победителей в Нацотборе на Евровидение-2025: как это было

Так, участники Ziferblat представили свой конкурсный номер и вживую исполнили песню "Bird of Pray". В интервью РБК-Украина группа рассказывала, какие смыслы были заложены в трек.

Ziferblat победили в Нацотборе (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - рассказывал гитарист Валентин Лещинский.

Результаты голосования: сколько баллов дали судьи и зрители

Результаты голосования оглашали в укрытии, ведь из-за воздушной тревоги все участники должны были позаботиться о безопасности.

В этом году в креслах жюри оказались победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер и вокалист украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и солистка группы Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении-2021" Екатерина Павленко. Они распределили свои баллы так:

1 бала - Влад Шериф

2 балла - Абие

3 балла - "ДК Енергетик"

4 балла - KRYLATA

5 баллов - Future Culture

6 баллов - FIЇNKA

7 баллов - MOLODI

8 баллов - Маша Кондратенко

9 баллов - Ziferblat

10 баллов - KHAYAT.

KHAYAT получил наивысший балл жури (скриншот с трансляции "Суспільне Культура")

Также проводилось голосование в "Дії". Зрители решили, что баллы будут распределены так:

1 балл - Влад Шериф

2 баллов - Future Culture

3 балла - Абие

4 баллов - KRYLATA

5 баллов - "ДК Енерегтик"

6 баллов - KHAYAT

7 баллов - FIЇNKA

8 баллов - Маша Кондратенко

9 баллов - MOLODI

10 баллов - Ziferblat.

А по общему результату победу получили Ziferblat.

Песня Ziferblat "Bird of Pray": текст

Зайде-зайдеш і до мене

Моя Пташка

Крилами пісня злітає важка

Серденько серце кохане

Не турбуйся

Доля довірила світ останнім із нас

Я світла шукаю, гори зверну

And I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray

Вертай-вертайся додому

Рідна стежка

Спів перелітних пташок народить весну

I call you

Fly

Bird

I’m begging you

begging you just

Care

Of

Me and my little bird

Fly

Like a Bird

Where do you go

I’m begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Flies

Bird

I’m begging you

Begging you please just

Live

Share

My heart with someone who

Cares

Of

Me and my little bird of pray.

Каким был Нацотбор на Евровидение-2025

Всего на Нацотбор в этом году подались 232 сольных исполнителя и 72 группы. Также в этом году поступили заявки из заграницы - из Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании, Великобритании.

После этого был сформирован список финалистов, которые соревновались за возможность представить Украину на песенном конкурсе. Он был следующим:

Влад Шериф - "Wind of change" Абіє - "Дім" MOLODI - "My Sea" Future Culture - "Waste My Time" Маша Кондратенко - "No Time to Cry" KHAYAT - "HONOR" FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - "STAY TRUE" Ziferblat - "Bird of Pray" "ДК Енергетик" - "Сіль"

Букмекеры и еврофаны пророчили победу или Маше Кондратенко, или FIЇNKA, или Ziferblat. Также в списке фаворитов были MOLODI и KHAYAT.

Что известно о "Евровидении-2025"

Украина будет представлена на "Евровидении-2025", которое состоится в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle, которая вмещает более 12 тысяч зрителей. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал - 17 мая. Украина покажет свой номер в первом полуфинале.

Швейцария получила право принимать конкурс после победы своего представителя Nemo с песней "The Code" на "Евровидении-2024" в шведском Мальме. Тогда нашу страну представляли Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Девушки заняли 3 место, получив 453 балла.

В конкурсе в этом году примут участие 37 стран. Организаторы планируют транслировать шоу на соседний футбольный стадион, который вмещает 20 тысяч человек, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Бюджет мероприятия оценивается в 30-35 миллионов швейцарских франков (примерно 32-37 миллионов евро).

"Евровидение-2025" станет третьим событием такого масштаба в Швейцарии после конкурсов в Лугано (1956 год) и Лозанне (1989 год).

Зачем Украине "Евровидение"?

"Суспільне Мовлення" подтвердило участие Украины в 69-м конкурсе "Евровидение" в сентябре 2024 года.

Однако в последние годы украинцы активно обсуждают в социальных сетях, нужно ли нашей стране это действо во время войны. Председатель правления "Суспільного" Николай Чернотицкий убеждает: нужен. Потому что этот конкурс является мощным инструментом для привлечения внимания мирового сообщества к событиям в Украине.

"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет Россия. "Евровидение" это ключевой элемент культурной дипломатии", - отметил Чернотицкий в 2024 году.

В свою очередь глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская подчеркивает: такие песни, как "Stefania" в исполнении победителей "Евровидения-2022" KALUSH ORCHESTRA и "Teresa & Maria", звуча на всю Европу, напоминают о стойкости украинского народа и необходимости его поддержки.

"Евровидение" остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, способные достучаться до тех, кто может не следить за новостями", - уверена Скибинская.