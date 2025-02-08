Стало известно, кто едет на "Евровидение-2025" от Украины

Национальный отбор на "Евровидение-2025" выиграла группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". Именно они представят Украину на международном песенном конкурсе, который состоится в мае в Швейцарии.
Каким было победное выступление Ziferblat, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Нацотбора.
Так, участники Ziferblat представили свой конкурсный номер и вживую исполнили песню "Bird of Pray". В интервью РБК-Украина группа рассказывала, какие смыслы были заложены в трек.
Ziferblat победили в Нацотборе (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
"Песня "Bird of Pray" - прежде всего о свободе. О цикле жизни и надежде на счастливое будущее. Это песня-рефлексия, название которой буквально можно перевести как "Птица молитвы" или "Молитвенная птица". Это некое путешествие-исповедь. Я пытался вложить в нее весь тот хаос, тревогу, переживания и надежды, живущие в моем сердце с 2022 года", - рассказывал гитарист Валентин Лещинский.
Результаты голосования оглашали в укрытии, ведь из-за воздушной тревоги все участники должны были позаботиться о безопасности.
В этом году в креслах жюри оказались победительница "Евровидения-2016" Джамала, лидер и вокалист украинской рок-группы "Без Обмежень" Сергей Танчинец и солистка группы Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении-2021" Екатерина Павленко. Они распределили свои баллы так:
KHAYAT получил наивысший балл жури (скриншот с трансляции "Суспільне Культура")
Также проводилось голосование в "Дії". Зрители решили, что баллы будут распределены так:
А по общему результату победу получили Ziferblat.
Зайде-зайдеш і до мене
Моя Пташка
Крилами пісня злітає важка
Серденько серце кохане
Не турбуйся
Доля довірила світ останнім із нас
Я світла шукаю, гори зверну
And I call you
Fly
Bird
I’m begging you
begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Cares
Of
Me and my little bird of pray
Вертай-вертайся додому
Рідна стежка
Спів перелітних пташок народить весну
I call you
Fly
Bird
I’m begging you
begging you just
Care
Of
Me and my little bird
Fly
Like a Bird
Where do you go
I’m begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Flies
Bird
I’m begging you
Begging you please just
Live
Share
My heart with someone who
Cares
Of
Me and my little bird of pray.
Всего на Нацотбор в этом году подались 232 сольных исполнителя и 72 группы. Также в этом году поступили заявки из заграницы - из Швеции, Германии, Польши, США, Франции, Испании, Великобритании.
После этого был сформирован список финалистов, которые соревновались за возможность представить Украину на песенном конкурсе. Он был следующим:
Букмекеры и еврофаны пророчили победу или Маше Кондратенко, или FIЇNKA, или Ziferblat. Также в списке фаворитов были MOLODI и KHAYAT.
Украина будет представлена на "Евровидении-2025", которое состоится в швейцарском городе Базель на арене St. Jakobshalle, которая вмещает более 12 тысяч зрителей. Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая, а финал - 17 мая. Украина покажет свой номер в первом полуфинале.
Швейцария получила право принимать конкурс после победы своего представителя Nemo с песней "The Code" на "Евровидении-2024" в шведском Мальме. Тогда нашу страну представляли Alyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Девушки заняли 3 место, получив 453 балла.
В конкурсе в этом году примут участие 37 стран. Организаторы планируют транслировать шоу на соседний футбольный стадион, который вмещает 20 тысяч человек, чтобы привлечь как можно больше зрителей. Бюджет мероприятия оценивается в 30-35 миллионов швейцарских франков (примерно 32-37 миллионов евро).
"Евровидение-2025" станет третьим событием такого масштаба в Швейцарии после конкурсов в Лугано (1956 год) и Лозанне (1989 год).
"Суспільне Мовлення" подтвердило участие Украины в 69-м конкурсе "Евровидение" в сентябре 2024 года.
Однако в последние годы украинцы активно обсуждают в социальных сетях, нужно ли нашей стране это действо во время войны. Председатель правления "Суспільного" Николай Чернотицкий убеждает: нужен. Потому что этот конкурс является мощным инструментом для привлечения внимания мирового сообщества к событиям в Украине.
"Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет Россия. "Евровидение" это ключевой элемент культурной дипломатии", - отметил Чернотицкий в 2024 году.
В свою очередь глава украинской делегации на "Евровидении" Оксана Скибинская подчеркивает: такие песни, как "Stefania" в исполнении победителей "Евровидения-2022" KALUSH ORCHESTRA и "Teresa & Maria", звуча на всю Европу, напоминают о стойкости украинского народа и необходимости его поддержки.
"Евровидение" остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, способные достучаться до тех, кто может не следить за новостями", - уверена Скибинская.
К слову, читайте, кого Игорь Кондратюк называл своими фаворитами Нацотбора.
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