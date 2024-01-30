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Евровидение 2024: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

Вторник 30 января 2024 21:30
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Евровидение 2024: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении 2024 года (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

В Мальме, Швеция, состоялась жеребьевка между странами-участницами, которую провели ведущие Пернилла Менссон Кольт и Фарах Абади. В результате стало известно, в каком из полуфиналов будут выступать представители от 41 страны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-трансляцию мероприятия.

Когда Украина выступит на конкурсе

Так, Украина покажет свой номер в первом полуфинале, 7 мая.

На нем решат, пройдет ли украинский представитель в финал конкурса, который будут транслировать 11 мая.

Евровидение 2024: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

В каком полуфинале выступит Украина на Евровидении 2024 года (фото: скриншот с видео)

Также стало известно, в каком из двух полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания), а также Швеция, как страна-победительница Евровидения-2023.

В первом полуфинале будут судить Великобритания, Германия и Швеция. А уже 9 мая смогут отдать свои голоса Франция, Италия и Испания.

Евровидение 2024: стало известно, в каком полуфинале выступит Украина

Кто будет судить первый полуфинал на Евровидении 2024 (фото: скриншот с видео)

Напомним, уже 3 февраля украинцы смогут выбрать своего представителя.

Трансляция передшоу Нацотбора начнется в 17:30, финала - в 18:00.

Ранее Владимир Завадюк раскрыл малоизвестные факты с истории Евровидения.

Также мы рассказывали, что на Евровидении 2024 неожиданно выступит еще одна страна, возвращения которой не ждали.

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