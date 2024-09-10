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Стало известно, будет ли Украина участвовать в "Евровидении-2025"

Вторник 10 сентября 2024 15:12
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Стало известно, будет ли Украина участвовать в "Евровидении-2025" Украинцы на "Евровидении" напоминают миру о войне (фото: instagram.com/suspilne.eurovision)
Автор: Любовь Блажко

"Евровидение-2025" пройдет в следующем году в Швейцарии после победы Nemo с песней "The Code" предыдущего года. В последнее время ведутся дискуссии о том, целесообразно ли Украине участвовать в этом музыкальном действе во время войны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какое решение приняло "Суспільне Мовлення", которое является членом Европейского языкового союза, организует и производит отбор песни и представителя от Украины.

Будет ли Украина участвовать в "Евровидении-2025"

Украинские организаторы говорят, что "Евровидение" уже давно перестало быть для Украины просто традиционным музыкальным конкурсом.

“Это важная площадка коммуникации с миром. Важно, чтобы Украина не сходила с первых полос мировых медиа, чтобы мир помнил о войне, которую против нас ведет Россия", - говорится в заявлении "Суспільного".

Так как "Евровидение" - это "ключевой элемент культурной дипломатии", то "Суспільне" сделает все возможное, чтобы наша страна была представлена как можно лучше".

Стало известно, будет ли Украина участвовать в &quot;Евровидении-2025&quot;Украина примет участие в "Евровидении-2025" (Фото: instagram.com/suspilne.eurovision)

Глава делегации Украины на "Евровидении" Оксана Скибинская отмечает, что в прошлые годы песни "Стефания" и "Teresa & Maria" громко зазвучали на всю Европу, напомнив о силе украинского духа и необходимости поддержки Украины во время войны.

"Сейчас для нас крайне важно, чтобы Украину продолжали видеть и слышать, а наши актуальные месседжи звучали еще громче и проницательнее. "Евровидение" остается той площадкой, где культура говорит не только через музыку, но и через мощные художественные образы, способные достучаться до тех, кто может не следить за новостями", - сказала она.

Организаторы говорят, что подготовка к Нацотбору уже началась, и украинцев ждут новые сюрпризы.

Что известно о "Евровидении-2025"

69-й песенный конкурс "Евровидение" состоится в Базеле - третьем по численности населения городе Швейцарии.

Гранд-финал будет проведен на арене St. Jakobshalle в субботу, 17 мая, а полуфиналы - 13 и 15 мая 2025 года.

Полный список стран, которые будут участвовать в "Евровидении-2025", будет обнародован позже в этом году.

На данный момент о своем намерении принять участие в конкурсе объявили 29 стран. В частности, Черногория вернется на конкурс после двух лет отсутствия.

Первым артистом, который отправится в Базель, стал представитель Кипра Theo Evan. Его музыка вдохновлена Stromae, Майклом Джексоном и реггетоном - музыкальным стилем, возникшим под влиянием регги, денсхола и хип-хопа.

Стало известно, будет ли Украина участвовать в &quot;Евровидении-2025&quot;Стало известно, будет ли Украина участвовать в &quot;Евровидении-2025&quot;Стало известно, будет ли Украина участвовать в &quot;Евровидении-2025&quot;Theo Evan (фото: instagram.com/theoevan_)

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