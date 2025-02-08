Кто победит в Нацотборе? Букмекеры обновили прогноз за шаг до финала
Уже скоро состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение. И пока фаны болеют за своих фаворитов, букмекеры обновили прогнозы.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Favbet рассказывает, кому пророчат победу на Нацотборе.
Главные претенденты на победу
Так, в тройке лидеров остаются те же участники, которым уже давно пророчили больше всего шансов.
На первом месте по результатам голосования, как считают букмекеры, может оказаться группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". И если еще вчера их коэффициент на победу составлял 1,90, то сейчас он составил 1,80. В финале музыканты выйдут на сцену под номером 9.
Второе место пророчат Маше Кондратенко с ее песней "No Time To Cry". Ее шансы на победу выросли с 2,30 до 2,50. Певица будет выступать под номером 5.
А на третьем месте, как считают букмекеры, может оказаться Fiinka с песней "Культура".
Она будет выступать под номером 7.
Прогнозы букмекеров (скриншот)
Под какими номерами будут выступать все финалисты Нацотбора:
- Влад Шериф - "Wind of change"
- Абиє - "Дім"
- MOLODI - "my sea"
- Future Culture - "Waste My Time"
- Маша Кондратенко - "No Time to Cry"
- KHAYAT - "HONOR"
- FIЇNKA - "Культура"
- KRYLATA - "STAY TRUE"
- Ziferblat - "Bird of Pray"
- "ДК Енергетик" - "Сіль".
Где и когда смотреть финал Нацотбора
Напомним, трансляция финала начнется 8 февраля в 18:30. А уже в 18.00 начнется предшоу.
Смотреть Нацотбор на Евровидение-2025 можно будет на:
- телеканале и сайте "Суспільне Культура"
- YouTube-канале "Евровидение Украина"
- Facebook-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна"
- на сайте Евровидения
- слушать трансляцию можно на ""Радіо Промінь".
К слову, читайте, как голосовать на Нацотборе.
Кроме этого, недавно Klavdia Petrivna рассекретила своего фаворита на Нацотборе.