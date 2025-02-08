Кто победит в Нацотборе? Букмекеры обновили прогноз за шаг до финала

Уже скоро состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение. И пока фаны болеют за своих фаворитов, букмекеры обновили прогнозы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Favbet рассказывает, кому пророчат победу на Нацотборе.

Главные претенденты на победу

Так, в тройке лидеров остаются те же участники, которым уже давно пророчили больше всего шансов.

На первом месте по результатам голосования, как считают букмекеры, может оказаться группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". И если еще вчера их коэффициент на победу составлял 1,90, то сейчас он составил 1,80. В финале музыканты выйдут на сцену под номером 9.

Второе место пророчат Маше Кондратенко с ее песней "No Time To Cry". Ее шансы на победу выросли с 2,30 до 2,50. Певица будет выступать под номером 5.

А на третьем месте, как считают букмекеры, может оказаться Fiinka с песней "Культура".

Она будет выступать под номером 7.

Прогнозы букмекеров (скриншот)

Под какими номерами будут выступать все финалисты Нацотбора:

Влад Шериф - "Wind of change" Абиє - "Дім" MOLODI - "my sea" Future Culture - "Waste My Time" Маша Кондратенко - "No Time to Cry" KHAYAT - "HONOR" FIЇNKA - "Культура" KRYLATA - "STAY TRUE" Ziferblat - "Bird of Pray" "ДК Енергетик" - "Сіль".

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Напомним, трансляция финала начнется 8 февраля в 18:30. А уже в 18.00 начнется предшоу.

Смотреть Нацотбор на Евровидение-2025 можно будет на: