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Кто победит в Нацотборе? Букмекеры обновили прогноз за шаг до финала

Суббота 08 февраля 2025 16:09
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Кто победит в Нацотборе? Букмекеры обновили прогноз за шаг до финала Кто победит на Нацотборе (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро состоится долгожданный финал Национального отбора на Евровидение. И пока фаны болеют за своих фаворитов, букмекеры обновили прогнозы.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Favbet рассказывает, кому пророчат победу на Нацотборе.

Главные претенденты на победу

Так, в тройке лидеров остаются те же участники, которым уже давно пророчили больше всего шансов.

На первом месте по результатам голосования, как считают букмекеры, может оказаться группа Ziferblat с песней "Bird of Pray". И если еще вчера их коэффициент на победу составлял 1,90, то сейчас он составил 1,80. В финале музыканты выйдут на сцену под номером 9.

Второе место пророчат Маше Кондратенко с ее песней "No Time To Cry". Ее шансы на победу выросли с 2,30 до 2,50. Певица будет выступать под номером 5.

А на третьем месте, как считают букмекеры, может оказаться Fiinka с песней "Культура".

Она будет выступать под номером 7.
Кто победит в Нацотборе? Букмекеры обновили прогноз за шаг до финалаПрогнозы букмекеров (скриншот)

Под какими номерами будут выступать все финалисты Нацотбора:

  1. Влад Шериф - "Wind of change"
  2. Абиє - "Дім"
  3. MOLODI - "my sea"
  4. Future Culture - "Waste My Time"
  5. Маша Кондратенко - "No Time to Cry"
  6. KHAYAT - "HONOR"
  7. FIЇNKA - "Культура"
  8. KRYLATA - "STAY TRUE"
  9. Ziferblat - "Bird of Pray"
  10. "ДК Енергетик" - "Сіль".

Где и когда смотреть финал Нацотбора

Напомним, трансляция финала начнется 8 февраля в 18:30. А уже в 18.00 начнется предшоу.

Смотреть Нацотбор на Евровидение-2025 можно будет на:

  • телеканале и сайте "Суспільне Культура"
  • YouTube-канале "Евровидение Украина"
  • Facebook-страницах "Суспільного" и "Євробачення Україна"
  • на сайте Евровидения
  • слушать трансляцию можно на ""Радіо Промінь".

К слову, читайте, как голосовать на Нацотборе.

Кроме этого, недавно Klavdia Petrivna рассекретила своего фаворита на Нацотборе.

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