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Евровидение в Мальме: какое место заняла Украина

Воскресенье 12 мая 2024 01:52
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Евровидение в Мальме: какое место заняла Украина Как выступила Украина (фото:instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Полина Иваненко

В Мальме отгремел финал Евровидения 2024 года. Уже известно, что победителем стала Швейцария.

Какое место занимает Украина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Евровидения.

На каком месте Украина

Так, певицы Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria получили 3 место и 453 балла.

В конце выступления певицы успели передать важный месседж. Прямо со сцены они сказали: "Peace and freedom for Ukraine".

Эти слова услышал весь мир. Украинки напомнили о полномасштабной войне в нашей стране.

Евровидение в Мальме: какое место заняла Украина

Выступление Украины на Евровидении (скриншот)

"Сейчас буду пересматривать выступление! Я вышла передать людям и боль, и свет, и молитву, поэтому вошла в какое-то особое состояние и помню только его, а не то, что делала!", - комментировала свое выступление Jerry Heil.

Выступление Alyona и Jerry Heil в финале Евровидения

Напомним, ранее стало известно, как выглядит сейчас победительница Евровидения 2014 года Кончита Вурст.

Кроме этого, мы уже сообщали, что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024 года.

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