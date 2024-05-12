Евровидение в Мальме: какое место заняла Украина
В Мальме отгремел финал Евровидения 2024 года. Уже известно, что победителем стала Швейцария.
Какое место занимает Украина, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию Евровидения.
На каком месте Украина
Так, певицы Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria получили 3 место и 453 балла.
В конце выступления певицы успели передать важный месседж. Прямо со сцены они сказали: "Peace and freedom for Ukraine".
Эти слова услышал весь мир. Украинки напомнили о полномасштабной войне в нашей стране.
Выступление Украины на Евровидении (скриншот)
"Сейчас буду пересматривать выступление! Я вышла передать людям и боль, и свет, и молитву, поэтому вошла в какое-то особое состояние и помню только его, а не то, что делала!", - комментировала свое выступление Jerry Heil.
Выступление Alyona и Jerry Heil в финале Евровидения
Напомним, ранее стало известно, как выглядит сейчас победительница Евровидения 2014 года Кончита Вурст.
Кроме этого, мы уже сообщали, что известно о представительнице Израиля на Евровидении 2024 года.